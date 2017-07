VS-Villingen Im Krieg ist den Villingern jedes Mittel recht  Warum nicht Bienenkörbe?

Die Bürger der Zähringerstadt halten dem Bauernsturm stand. 100 Jahre später scheitern Belagerer erneut bei ihren Eroberungszügen. Die Villinger wehren sich mit allem, was sie aufbieten können – sogar heißem Wasser und Bienenkörben. Kaiser Karl V. ehrt das tapfere Villingen mit einem Wappen

Die Villinger haben als feste Stütze Habsburgs ein gefahrvolles Jahrzehnt durchstanden: die Scharmützel im Schweizer Krieg, den Bauernsturm 1525/26 und den aufkeimenden konfessionellen Streit um die beginnende Reformation. Die Stadt hatte sich gegen die Rebellion der Bauern ausreichend gewappnet und hatte bei den Unruhen die Tore nicht öffnen müssen. Villingen war stolz auf seine wehrhafte Haltung: Kaiser Karl V., er wurde 1519 mit 19 Jahren zum Erbe des Erzherzogtums Österreich und zugleich König von Spanien, hatte sie militärisch nicht unterstützen können.

Bereits 1503 hatte ein Junker Jakob Betz, Sohn eines Patrizierfamilie in Überlingen, das beantragte Bürgerrecht erhalten und wurde danach nicht nur zum Bürgermeister und zum Schultheiß, sondern stand auch in allen Anfeindungen von außen stets an vorderster Stelle. Weil nun Überlingen schon 1528 einen kaiserlichen neuen Wappenbrief erhalten hatte, zog Junker Betz im Sommer 1530 nach Augsburg, wo der Kaiser zum Reichstag weilte. Betz wollte auch für Villingen einen solch ehrenden Wappenbrief erhalten.

Obwohl wegen einer schweren Seuche in jenem Sommer 625 Menschen gestorben waren, hatte der Rat das Ansinnen unterstützt. Betz erhielt schließlich ein kaiserliches Hauptbanner samt Siegel. Das alles wegen der Verdienste der Stadt um das Hause Österreich. Das neue verbesserte Hauptpanier war ein „blau-weiß gespaltenes Schild, darin ein aufrecht fliegender, golden bewehrter roter Adler, darüber ein Helm mit blauer und weißer Decke als Bausch samt aufrechtem Pfauenschweif in grün gespiegelten Farben“.

Lebendige Geschichte (II)

Wenn am 22. und 23. Juli in Villingen mit Kanonendonner und Pulverdampf zu einer „Zeitreise in die Geschichte“ mit den Grenadieren von 1810 und ihrem Freundeskreis "Lebendige Geschichte" kommt, gleichzeitig zu einem Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen, zu einem Großen Zapfenstreich und auch zu einem Umzug mit einem „opulenten Aufgebot historischen Militärs“, dann darf nicht versäumt werden, auch die regionale und lokale Abfolge im Zeitverlauf zu beschreiben. In "Fenstern der Geschichte" seit 1525 will der SÜDKURIER zum historischen Verständnis und der Brauchtumspflege hieraus beitragen. (wob)

So setzen sich die Villinger zu Wehr