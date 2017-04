Villingen-Schwenningen Im Domero-Hotel in Villingen trifft modern auf rustikal

Renovierung des ehemaligen Mercure-Hotels geschieht derzeit bei laufenden Betrieb. Neues Lifestyle-Konzept. Die Eröffnung ist auf den 29. April geplant

Am 29. April eröffnet das Hotel am Franziskaner unter neuer Flagge. Der mit 90 Betten derzeit noch größte Herbergsbetrieb in Villingen, die bisher zur Mercure-Kette gehörte, wurde inzwischen von der Domero-Hotelkette übernommen und wird derzeit renoviert.

„Wir stechen aus der Menge heraus“, sagt Intisar Nadia Slouma, die Managerin des neuen Dormero-Hotels am Franziskaner in Villingen. Damit meint sie nicht nur den besonderen Look ihrer Mitarbeiter. Gewiss, die roten Schuhe, Hosenträger und Fliegen sind richtige Hingucker. Doch die Managerin meint das ausgefallene Dormero-Konzept: „Wir sind eine lockere und moderne Hotelkette, und das entspricht dem heutigen Lifestyle.“ Gratis WLAN, kostenfreie Minibar und die neuesten Filme, die sich die Gäste auf dem Zimmer anschauen können – das sind die Markenzeichen von Dormero. Vor allem aber: „Jeder Gast kann so sein wie er ist. Wir grenzen niemanden aus“, erklärt sie die Unternehmensphilosophie.

Am 1. März hat die familiengeführte Hotelkette Dormero das ehemalige Mercure-Hotel am Franziskaner offiziell übernommen. Zwei Wochen später wurden auch die ersten Gäste empfangen – parallel zum großen Umbau. Denn das in die Jahre gekommene Haus muss dem Dormero-Standard angepasst werden. „Wir sind eigentlich dabei, alles komplett zu sanieren und zu renovieren“, erklärt die Managerin. Schritt für Schritt erhält das Hotel den typischen Rot-Schwarz-Weiß-Look. Böden und Teppiche, Armaturen und Duschköpfe, Toiletten und Möbel werden ausgetauscht. „Es ist wie eine Wohnung, nur viel größer“, schmunzelt Slouma.

Unendlich viele Bewerbungen, auch aus dem Ausland, habe sie im Vorfeld der Eröffnung bekommen, erinnert sich die Managerin. Zwei Mitarbeiter und eine Auszubildende hat das Dormero vom Mercure-Hotel übernommen. Gestartet ist man mit einem kompletten vierzehnköpfigen Team. Slouma selbst ist gebürtig aus Tübingen und fühlt sich inzwischen mit Villingen-Schwenningen sehr verbunden. Sie ist überzeugt, dass das kosmopolitische Hotel verschiedene Charaktere ansprechen und sehr gut ankommen wird. „Hier, im Dormero in Villingen-Schwenningen, trifft modern auf rustikal“, stellt sie fest.

Mittlerweile sind der Frühstücksraum, die Rezeption und die Bar fertig. Die Zimmer und die Gänge werden etagenweise saniert. „Wir sind gut vorangekommen, und das im laufenden Hotelbetrieb“, strahlt Slouma. Aus Asien, Norddeutschland, Frankreich, Amerika und aus der Schweiz sind bereits viele Gäste gekommen. „Es sind Menschen, die gespannt aufs Neue sind“, weiß die Hotelmanagerin.

Nun fiebern alle Dormero-Mitarbeiter der offiziellen Eröffnung am 29. April entgegen. „Es wird sehr viel Musik und gute Laune geben“, verspricht die Hotelmanagerin. Spontan habe man beschlossen, die Hoteleröffnung mit dem an diesem Tag stattfindenden Night Groove Event zu verbinden. „Eine bessere Eröffnung kann man sich gar nicht vorstellen“, freut sich Slouma.

Die langjährigen vormaligen Betreiber des Hotels, Uwe und Ellen Aschke, werden das neue Holiday-Inn-Hotel neben dem Zentralklinikum übernehmen. Die Fertigstellung ist im Herbst geplant. Dort entsteht das künftig größte Hotel der Doppelstadt mit 136 Doppelzimmern und einem großen Tagungsbereich.

Die Domero-Kette

Die familiengeführte Dormero-Kette, die 2013 gegründet wurde, präsentiert sich als eine junge Lifestyle-Marke und betreibt bislang 15 Hotels in ganz Deutschland. Das Unternehmen will bis 2020 auf 20 Hotels wachsen und ist auch im Süden auf Expansionskurs. Neben dem Standort Villingen-Schwenningen hat dieses Jahr das Hotelresort in Freudenstadt eröffnet. An der Spitze der Dormero Hotel AG steht der 31-jährige Marcus Maximilian Wöhrl, Sohn des bekannten Textil-Unternehmers aus Bayern Hans Rudolf Wöhrl. Mit dem Slogan „Stay fancy“ setzt der junge Hotelier auf bezahlbare Hotels mit moderner Technologie, klaren Designs und raffinierten Details und definiert Dormero als eine ausgefallene, aber tolerante und weltoffene Marke.