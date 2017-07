Villingen-Schwenningen Ideen für Villinger Institution: Dem Kurpark neues Leben einhauchen

Kunsthandwerkermarkt wird zehn Jahre alt. Mehr als 70 Aussteller und Künstler in der Grünanlage dabei. Aktuell Freundeskreis mit großen Plänen gegründet

Er ist schon etwas in die Jahre gekommen, der einstige Stolz der Villinger, der schöne Kurpark: Er fristet, etwas abseits der ehemaligen Kurstadt Villingen gelegen, seit einigen Jahren ein eher stiefmütterliches Dasein. An diesem Wochenende kam der im Jahre 1935 gegründete Park wie auch schon in den vergangenen Jahren zuvor wieder zu Ehren und diente dem 10. Süddeutschen Kunsthandwerkermarkt als Gastgeber. Und dieser Markt glänzte in seinem Jubiläumsjahr trotz des etwas unsicheren Wetters mit einer Rekordbeteiligung von mehr als 70 Kunstschaffenden und einer am Ende des Wochenendes zufriedenstellenden Besucherbilanz.

Oberbürgermeister Rupert Kubon, der gemeinsam mit der Vorsitzenden der freien Kunsthandwerker-Vereinigung, Gabriele Spiegelberg, den Markt eröffnete, freute sich in seinem Grußwort über die "vielen tollen Ideen, die man hier zu sehen bekommt". Er wünsche dem Markt ein zumindest trockenes Wetter für dieses Wochenende, meinte der OB mit Blick in den durchwachsenen Himmel. Die vielen Besucher ließen sich allerdings auch von dem eher unsicheren Wetter nicht abschrecken, zu attraktiv und vielfältig waren die Angebote, die es in den vielen Ausstellungspavillons zu bewundern gab.

Einige neue und selten gesehene künstlerischen Arbeiten waren dabei wie beispielsweise die Buchfaltkunst der in Schwenningen beheimateten Veronika Yaster, die zu den Neulingen unter den Ausstellern gehörte. Filigran gestaltete, aus hunderten von Buchseiten herausgearbeitete Motive ließen den Betrachter darüber erstaunen, was alles möglich ist in der Buchfaltkunst. Aber auch Altbekanntes und Beliebtes war im Angebot. Steffi Gilly und Nicole Zimmermann aus Donaueschingen gestalteten die beliebten Schutzengelbänder und spendeten von ihrem Erlös gleich einen schönen Betrag an den Verein Mukoviszidose. Für einen weiteren sozialen Effekt sorgte Johannes Landhäußer, der mit seiner Klarinettenmusik für das Hilfsprojekts Burkina Faso sammelte.

Die Gastgeberrolle des Kurparks für den 10. Süddeutschen Kunsthandwerkermarkt nahmen die Gartenarchitektin Anna Schrade und die langjährige Vorsitzende des städtischen Seniorenrats Susanne Schneider, zum Anlass, einen Freundeskreis Kurpark zu gründen. Man wolle möglichst schnell Sponsoren für den seit 2014 unter Denkmalschutz stehenden Kurpark finden, denn es gebe doch einiges zu tun, so Anna Schrade bei einer Führung, für welche die Gartenarchitektin sich ehrenamtlich zur Verfügung gestellt hatte. Schon allein wenn sie an die, an vielen Stellen beschädigte, Treppe denke oder an die sanierungsbedürftige Konzertmuschel, wisse sie, dass man ein paar potente und großzügige Sponsoren brauche. Die Konzertmuschel soll übrigens nach dem Willen der beiden Freundeskreisgründer und mit Hilfe der Musikakademie wieder zu altem Leben erweckt werden. Erste Konzerte könne man sich schon im Spätherbst 2017 vorstellen, so Schrade. Gerne informierte Anna Schrade ihre Zuhörer auch über die Entstehung und Gestaltung des Kurparks, über die Geschichte der besonderen Majolikafiguren des Künstlers Richard Bampi, die dort stehen und seit vielen Jahren der Witterung trotzen.

Wer hilft mit?

Kontakt zum Freundeskreis Kurpark: Anna Schrade, Tel 07721-409736.