Villingen-Schwenningen IMS Gear baut ein neues Werk im Oberzentrum

Aus Donaueschingen ziehen 200 Mitarbeiter ins Industriegebiet Salzgrube in Villingen. Firma erwirbt 8,2 Hektar Gelände von der Stadt.

Eine namhafte Firmenansiedlung ist der Stadt gelungen: Der renommierte Automobilzulieferer IMS Gear, eine Top-Firma aus der Region mit Hauptsitz Donaueschingen, wird im Oberzentrum ein neues Werk eröffnen. Es geht um 200 Arbeitsplätze in der Fertigung, die aus Platzgründen von der IMS-Zentrale in das neue Industrie- und Gewerbegebiet „Salzgrube“ ins Oberzentrum ausgelagert werden. Hier ist ein Neubau geplant, der bereits bis Frühjahr 2018 seinen Betrieb aufnehmen soll.

Oberbürgermeister Rupert Kubon strahlte gestern im Beisein der Führungsspitze von IMS Gear auf einer Pressekonferenz wie ein kleiner Junge, dem ein besonderer Streich gelungen ist. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hatten die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung und der Führung von IMS Gear die Neuansiedlung seit einem halben Jahr eingefädelt. Der Stadt sei es gelungen, die größte Neuansiedlung eines Industriebetriebs „in der Geschichte der Stadt“ zu realisieren, jubelte der OB. Dies sei ein „schönes Weihnachtsgeschenk“ gewesen und Ergebnis einer langfristigen Strategie der städtischen Wirtschaftsförderung, die in diesem Falle einen Erfolg gebracht habe.

IMS Gear will in der „Salzgrube“ zunächst ein Grundstück mit 37 000 Quadratmeter kaufen und darauf ein Werk mit 15 000 Quadratmetern errichten. Baustart ist, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden und des Gemeinderates, bereits im April geplant. Das neue Werk soll schon im Frühjahr 2018 die Produktion aufnehmen. Investiert werde ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Diese Ziele erläuterten gestern die drei IMS-Gear-Vorstände Dieter Lebzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber. Darüber hinaus will sich der Zahnrad- und Getriebespezialist IMS Gear, der derzeit zweistellige Umsatzzuwächse schreibt, auch Expansionsflächen für die Zukunft sichern. Hier geht es um weitere 4,6 Hektar am neuen Standort. Auf diesem Gelände könnte bei entsprechendem Geschäftsverlauf mittelfristig ein zweites Werk in gleicher Größe entstehen. Die Aussichten, dass der Wirtschaftskurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump die Wachstumserwartungen zunichte machen könnten, schreckt die Unternehmensleitung bisher nicht. Zumal IMS Gear zwei Standorte in den USA und einen in Mexiko unterhält. „Daher sehen wir das mit gewisser Ruhe“, sagte Vorstand Bernd Schilling.

Hintergrund der Erweiterungspläne, so erläuterte Vorstand Dieter Lebzelter, ist der geplante Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie des Anlagen-, Werkzeug- und Formenbaus. Dafür benötige der Betrieb am Hauptsitz in der Heinrich-Hertz-Straße in Donaueschingen mehr Platz. Deshalb wurde entschieden, die dort untergebrachte Produktionseinheit, eine Kunststoff-Spritzgießerei für Fahrzeugkomponenten, aus dem Gebäude auszulagern. Nachdem in Donaueschingen, zunächst erste Standortwahl, kein ausreichend großes Gelände vorrätig war, prüfte das Unternehmen weitere Standorte in Trossingen, Immendingen und Villingen-Schwenningen. Letztlich gab den Ausschlag, dass das Gelände in der „Salzgrube“ sofort verfügbar war und für die Mitarbeiter, die von Donaueschingen ausgelagert werden, den kürzesten Anfahrtsweg bedeutet.

Für das Unternehmen wie für die Stadt gibt es in den nächsten Monaten noch viel zu tun. Der Zeitplan ist sehr sportlich. Der Kaufvertrag für das Grundstück soll noch im Februar dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden.

Außerdem muss die Stadt den Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt der „Salzgrube“, weitere elf Hektar zügig fertigstellen. Denn IMS Gear wird davon rund 0,6 Hektar benötigen. Außerdem will die Stadt die Straßenerschließung im Industriegebiet erweitern. Wie Baubürgermeister Detlev Bührer ausführte, wird von der „Salzgrube“ eine direkte Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet „Neuer Markt“ gebaut. Sie soll bis Herbst fertig werden.

IMS Gear

Der Zahnrad- und Getriebespezialist hat seinen Ursprung in Eisenbach, wo immer noch 530 Beschäftigte arbeiten. Hauptsitz ist inzwischen aber Donaueschingen mit 1260 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt die Firma rund 3000 Mitarbeiter, davon 1950 in Deutschland. 160 Personen arbeiten in Trossingen. In China gibt es 320 Mitarbeiter, in den USA an zwei Standorten 600 Beschäftigte, in Mexikol 180. IMS produziert Bauteile und Getriebe für Servolenkungen, Sitzverstellungen, Fensterheber, elektronische Parkbremsen oder automatische Kofferraumöffnung. Hauptabnehmer sind die großen Zulieferer wie Bosch, ZF und Continental.