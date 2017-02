Schwarzwald-Baar IHK-Neujahrstreff: Für Zuversicht in schwierigem Umfeld

IHK-Neujahrstreff: Für Zuversicht in schwierigem Umfeld

Großer Neujahrstreff der IHK mit 2400 Gästen. Viel Applaus für launige Ansprache von Ehrengast Winfried Kretschmann. Hier gibt's alle Bilder und den Livestream zum Nachsehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schwarzwald-Baar – Die Schwenninger Messehallen sind eben doch der einzig angemessene Rahmen für das gesellschaftliche Spitzenereignis der Region – den alljährlichen Neujahrstreff der Industrie- und Handelskammer (IHK). Nachdem vergangenes Jahr in der Tuttlinger Stadthalle nur 1300 Gäste unterkamen, fanden nun beim 22. Treff wieder 2400 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gesellschaft der Region Platz. Zudem gab es reichlich Raum für das, was für viele Gäste die heimliche Hauptsache des Abends ist: in entspannter Atmosphäre Geschäftspartner, Freunde und Kollegen zu treffen.

Wobei das Publikum auch das offizielle Programm zu schätzen wusste. Immer wieder gab es kräftigen Applaus – etwa für die erfrischenden musikalischen Beiträge der Musikhochschule Trossingen und für die aufmunternde Rede von IHK-Präsident Teufel, der mit IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez auch einen kurzen Rückblick auf die 150-jährige Geschichte der IHK gab. Aber ganz besonders viel Beifall gab es für die sehr launige Ansprache des Ehrengastes Winfried Kretschmann.

Der Ministerpräsident war zwar gesundheitlich zwar etwas angeschlagen, doch am Rednerpult war der gebürtige Spaichinger in seinem Element. Gleich eingangs verriet er, dass der im Saal sitzende Unionsfraktionschef im Bundestag, Volker Kauder aus Tuttlingen, ihm scherzhaft angeboten habe, ihn notfalls bei der Ansprache abzulösen. „Aber wie sähe das denn aus?“, frotzelte Kretschmann, denn Kauder trug im Gegensatz zu ihm keine Krawatte. Die Welt sei eben im Wandel, philosophierte Kretschmann – früher habe sich die CDU darüber mokiert, wie die Grünen ohne Krawatte im Landtag herumliefen, „und heute ist es anders herum und der Kauder kommt ganz leger.“ Der nahm es mit Humor – und Kretschmann hatte nicht nur dieses Mal die Lacher auf seiner Seite.

Dabei hatte Kretschmann viele ernsthafte Themen im Gepäck. Er hielt ein Plädoyer für den Freihandel, denn gerade für das exportstarke Baden-Württemberg sei er entscheidend für den Wohlstand. Er warb vehement darum, Europa zu stärken – auch mit Blick auf den neuen US-Präsidenten Trump. Er pries das „Miteinander von Tradition und Moderne“ sowie „die wirtschaftliche Kraft des ländlichen Raumes“ als „Erfolgsmodell der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“. Und er dankte „aus vollem Herzen“ den Unternehmern für ihr Engagement und ihren Einsatz.

Zuvor hatte IHK-Präsident Dieter Teufel in seiner Rede gemahnt, trotz einer schwierig anmutenden Weltlage nicht in Pessimismus zu verfallen, sondern „ganz einfach die Wirklichkeit“ zu betrachten. Dazu zählte er die „nachhaltig gute Wirtschaftslage, die guten Daten vom Arbeitsmarkt, die sprudelnden Steuerquellen. Gleichwohl gelte es, die Herausforderungen anzugehen. Aus Sicht der IHK seien dies vor allem der Fachkräftemangel, die fortschreitende Digitalisierung der Industrie und der Ausbau der Elektromobilität. Teufels Rat: „Nüchtern, sachlich, pragmatisch bleiben und zuversichtlich nach vorne schauen.“

150 Jahre IHK

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg feiert 2017 ihr 150. Geburtstag. 1867 wurde in Rottweil die erste Vorgängerorganisation gegründet, später entstand eine Kammer in Villingen. Beide Organisationen wurden 1973 zur heutigen IHK vereinigt. Die Kammer zählt nach eigenen Angaben 30 000 Mitgliedsunternehmen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen, 2000 ehrenamtlich tätige Unternehmer und 74 hauptamtliche Mitarbeiter. Die IHK kümmert sich zum Beispiel um Aus- und Weiterbildungsprüfungen, berät zudem Existenzgründer und vertritt die Interessen der regionalen Wirtschaft gegenüber Staat, Politik und Verwaltungen. (jdr)