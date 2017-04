VS-Tannheim Hymne für Herzwanderer

Ehepaar Gauß wandert von Freiburg nach Kiel. Ziel ist Aufmerksamkeit für herzkranke Kinder.

VS-Tannheim – Herzfehler gehören zu den am häufigsten angeborenen Fehlern und in jedem Jahr werden etwa 4500 Kinder am offenen Herzen operiert. Die Kinder, aber auch die Familien, benötigen besondere Hilfe und Aufmerksamkeit. Um hierauf aufmerksam zu machen, haben sich vor einigen Tagen Brigitte und Reiner Gauß auf den Weg gemacht, um auf ihrer Wanderstrecke von Freiburg nach Kiel kreuz und quer durch Deutschland an vielen Stationen Halt zu machen und die Menschen zu informieren.

Am Dienstag trafen die beiden Wanderer an der Nachsorgeklinik in Tannheim ein, wo man ihnen einen großen Bahnhof und einen herzlichen Empfang bereitete. Die Patienten und Mitarbeiter der Nachsorgeklinik in Tannheim waren gut vorbereitet, hatten sich doch bereits am Morgen einige auf den Weg gemacht, um für die beiden ein ganz besonderes Geschenk zu kreieren. Eine eigene Hymne sollte die Wanderer künftig begleiten und unter der Anleitung von Mitgliedern des Vereins Livenotes wurde ein richtig guter Song entwickelt, den es demnächst über den Bundesverband Herzkranke Kinder auf CD gibt.

Auf ihrem Weg in den Norden der Republik werden die beiden Wanderer allerdings so manche Schleife ziehen, so dass es am Ende wohl etwa 2000 Kilometer sein werden. Für die Strecke haben sie zwei Jahren eingeplant, um reichlich Zeit zu haben für Besuche und Gespräche.

Unterwegs besucht das Ehepaar Gauß viele der Tannheimer Klinik verwandte Einrichtungen, beinahe alle der 26 Mitgliedsvereine des Bundesverbands Herzkranke Kinder sollen kontaktiert werden und an vielen Stationen wollen die Herz-Reisenden zeigen, was Lehrer, Sporttrainer, Nachbarn und Freunde tun können, um betroffenen Familien zu helfen. Brigitte und Reiner Gauß sind selber Eltern eines herzkranken Jungen und einer gesunden Tochter und aktuell freuen sich beide, dass sie Großeltern von gesunden Enkeln geworden sind. „Damals, als unser Junge zur Welt kam“, erinnert sich Brigitte Gauß, da sei es noch richtig schwierig gewesen, Informationen zu bekommen und Kontakte mit ebenfalls betroffenen Familien zu knüpfen. Heute sei das dank Internet alles viel einfacher geworden.

Der Verband

Der Bundesverband Herzkranke Kinder (BVHK) schließt sich aus 26 Elterninitiativen zusammen. Die regionalen Mitgliedsvereine leisten betroffenen Familien vor Ort Hilfestellung und bieten eine Plattform für professionellen Austausch, Trost und Verständnis. (in)