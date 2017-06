Villingen-Schwenningen Hunderte feiern in Rietheim gemeinsam das Zinkenfest

Der Höhpunkt des Zinkenfestes bildet das Freiluftkegelturnier. Sechs Mannschaften waren in diesem Jahr dabei. Der Sieger war am Ende eine Überraschung. Am Montag klingt das Fest traditionell mit dem Handwerkerhock aus.

"Kaiserwetter zu unserem Fest", sagte Bernd Bucher, Vorsitzender der Rietheimer Musikanten und schmunzelte zufrieden. In Scharen strömten die Besucher aus nah und fern auf das Festgelände, den Rietheimer Zinken. Alle waren froh gestimmt und freuten sich auf das reichhaltige Angebot an kulinarischen Genüssen auf der Speisenkarte, wie zum Beispiel das beliebte Schaschlik. Und natürlich wollte man sich auch von dem abwechslungsreichen Programm unterhalten lassen, das die Rietheimer Musikanten wieder mit großem Einsatz auf die Beine gestellt hatten.

Besonders gespannt war man auf das Freiluftkegelturnier, das traditionell den Samstagnachmittag bestimmte. So war es kein Wunder, dass gegen 14 Uhr die Zuschauer dicht gedrängt die Freiluftkegelbahn umringten. In diesem Jahr waren sechs Mannschaften angetreten. "Nicht ganz so viele wie in anderen Jahren", räumte Bernd Bucher ein, aber er verwies mit recht auf die vielen anderen Festveranstaltungen, die gleichzeitig im Umkreis stattfinden. So auch das Sommerfest der Südstadtclowns, die seit je her mit den Rietheimer Musikanten kooperieren und mit denen man in Rietheim freundschaftlich verbunden ist. Trotzdem konnte kein Ausweichtermin gefunden werden.

Dafür legten sich die angetretenen Mannschaften um so mehr ins Zeug und boten den begeisterten Zuschauern einen spannenden Kampf. Alle Teilnehmer waren mit großem Einsatz bei der Sache und stellten ihre Treffsicherheit beim Abräumen der Kegel unter Beweis. Unter großem Gelächter wurde auch so manche Pumpe geworfen. Aber vor allem die Hefeprinzen waren besonders motiviert, galt es doch Revanche zu nehmen und den Wanderpokal zurückzuerobern, den sie im vergangenen Jahr so unerwartet verloren hatten. Sie waren doch die selbst ernannten "Abonnementmeister" und wollten dementsprechend den begehrten Pokal zurückerobern. Was ihnen schließlich gelang und so konnten sie den Pokal unter dem Jubel des Publikums wieder in Empfang nehmen.

Am Abend spielten die "Saustallmusikanten" auf und die vielen Besucher auch aus den umliegenden Ortschaften feierten oftmals ein persönliches Wiedersehen mit guten Bekannten und amüsierten sich auf dem Fest prächtig. Für die Kinder hatten die Veranstalter ein reichhaltiges Programm am Sonntag vorgesehen. Auch Kindergruppen aus Rietheim wirken bei der Programmgestaltung mit. Am Montag geht das Fest mit dem bekannten Handwerkerhock zu Ende.

Aber immer ist auch die Musik mit von der Partie. So am Sonntagvormittag mit der Musikkapelle Oberbaldingen, am Nachmittag mit der Musikkapelle Neudingen, am Abend mit der Kapelle aus Fischbach. Am Montagabend spielen Original Cyankali Bontett auf.

Die Geschichte

Zu Beginn war das Fest, daher stammt auch der Name, ein Doffest der Zinken-Anwohner um Josef Gutenkunst. Im Juli 1984 wurde es zum Sommerfest des damaligen Fanfarenzuges Rietheim. Seit einigen Jahren veranstalten die Rietheimer Musikanten nun schon das Zinkenfest. In diesem Jahr findet es zum 37. Mal statt.