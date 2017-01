Villingen-Schwenningen Hunderte Helfer stemmen das Narrenfest im Städtle

Damit das Zähringertreffen ein solch gigantischer Erfolg werden konnte, waren hunderte ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer über das Wochenende zum Teil rund um die Uhr im Einsatz.

Eine bessere Werbung, darin sind sich alle einig, hätte es für Villingen-Schwenningen nicht geben können. Dass sich die Stadt beim Zähringer Narrentreffen am Wochenende von ihrer besten Seite präsentiert hat, war nicht zuletzt der Verdienst hunderter ehrenamtlicher und hauptamtlicher Helfer.

Es ist Montag um kurz nach halb elf und Peter Kirchner, Vorstand der Hexenzunft Villingen, ist bereits seit sechs Uhr im Einsatz. Für die gesamte Stromversorgung war Kirchner als Elektriker am Wochenende zuständig. Als die Eröffnungsschau am Samstag durch war, hat er das erste Mal durchgeatmet. Und am Sonntagmorgen bereits wieder ab sechs Uhr abgebaut. Einen Stromausfall hat es in den zwei Tagen gegeben. In einer Hütte war der Wasserkocher über die Steckdose gelaufen. "Das konnte ich übers Telefon regeln." Durchgefroren und durchnässt war er am Montag, bis alles abgebaut war. Aber es hat sich gelohnt. Um die vergangenen zwei Tage zu beschreiben braucht er nur ein Wort: "Gigantisch." Der Umzug super, die Bühnenshow traumhaft. Ebenfalls toll: das Treffen mit der Gastzunft. Sie waren für die Burghexen Neuenburg zuständig. "Wir haben uns kurz begrüßt, einen getrunken und hoffentlich eine dauerhafte Freundschaft geschlossen", sagt Kirchner. Im Sommer wollen sie zu einem Fest nach Neuenburg fahren.

Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle, sitzt am Montagmorgen bereits wieder in seinem Büro im Rathaus und macht Scherze über das nächste Narrentreffen. "Zwölf Zähringerstädte, alle drei Jahre ein Treffen – das nächste findet in 36 Jahren in Villingen statt. Die Vorbereitungen laufen." Da muss er selber lachen. Bis es soweit ist, gilt es Rückschau zu halten.

Die Eröffnung: Spektakulär aber zu lang sei die Eröffnungsfeier am Riettor gewesen, da waren sich am Ende fast alle einig. "Es war natürlich anspruchsvoll", sagt Wöhrle. Aber als Gastgeber wolle man sich schließlich auch gut präsentieren. Am Ende muss er aber zugeben: "15 Minuten weniger wären gut gewesen."

Spektakulär aber zu lang sei die Eröffnungsfeier am Riettor gewesen, da waren sich am Ende fast alle einig. "Es war natürlich anspruchsvoll", sagt Wöhrle. Aber als Gastgeber wolle man sich schließlich auch gut präsentieren. Am Ende muss er aber zugeben: "15 Minuten weniger wären gut gewesen." Der Umzug: "Bräunlingen", sagt er ohne Nachzudenken, "die haben mich am meisten begeistert." Und wohl auch die bis zu 30 000 Besucher, die nach ersten Schätzungen beim Festumzug am Sonntag im Städtle waren. 12 000 Festabzeichen zu je vier Euro haben sie insgesamt verkauft – beim normalen Umzug sind es gut 9000. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Fest auf 125 000 Euro.

"Für unsere Stadt war dies beste Image-Werbung", meinte Klaus Hässler, der Ehrenzunftmeister der Narrozunft. Er habe mit vielen Gästen gesprochen, darunter vielen Schweizern aus den Zähringerstädten.

"Die Gastgruppen waren alle durchweg begeistert vom Ambiente unserer Stadt und von der Gastfreundschaft." Bestätigt wird dies von Tobias Anlicker, dem zweiten Zunftmeister der Narrenzunft "Riischnooge" aus Neuenburg. "Uns hat es super gefallen", sagt er. Am meisten beeindruckt hat ihn der nächtliche Fackelumzug und die Villinger Kneipenfasnet in den Stüble. "So etwas kennen wir gar nicht." Dominik Schaaf, der Chef der Villinger Katzenmusik, erinnerte gestern daran, wer die organisatorische Hauptlast getragen hat. Joachim Wöhrle sowie Renate Belz und Lisa Langenbacher vom Hauptamt der Stadt. "Vor dieser Leistung ziehe ich meinen Hut", sagte Schaaf.