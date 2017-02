VS-Schwennigen/Konstanz Hunde-Diebstahl: Vermeintlicher Mittäter wird freigesprochen

Ein Nachspiel hatte die Entführung eines angeleinten Hundes in Schwenningen nun vor dem Konstanzer Landgericht. Der vermeintliche Mittäter des betrunkenen Täters hatte die aktive Tatbeteiligung abgestritten und war in Berufung gegangen.

Kein Scherz war der Diebstahl eines vor einem Supermarkt in Schwenningen angeleinten Hundes am 1. April vorigen Jahres durch zwei betrunkene Männer. Nur zehn Minuten hatte die 23-jährige Besitzerin das Tier dort warten lassen, um schnell einzukaufen. Als sie zurückkehrte, war er spurlos verschwunden. Mehr als vier Stunden lang suchte sie verzweifelt nach ihrem Liebling. In dieser Zeit liefen ein 25-jähriger und ein 31-jähriger Mann aus Villingen, beide stark betrunken, mit dem schwarz-weißen Mischling durch die Stadt. Dann fuhren sie mit ihm im Zug nach Villingen. Dort wollte der 25-Jährige das Tier bei seiner Freundin unterbringen, erklärte er später. Dazu kam es nicht. Denn bevor die Männer mit dem Tier in der Wohnung verschwinden konnten, hatte die Hundebesitzerin sie nach einer detektivischen Meisterleistung in der Nähe des Landratsamtes aufgespürt.

Als der 25-Jährige die Leine nicht loslassen wollte, gab es von der aufgeregten Frau erst einmal eine Ohrfeige, und sein Kollege fing auch gleich noch eine. Schon kurz nach dem Verschwinden ihres Hundes hatte die 23-Jährige in Schwenningen Strafanzeige gegen den 25-Jährigen gestellt. Denn Zeugen hatten ihn und den 31-Jährigen beim Weggehen mit dem Hund beobachtet. Den Jüngeren kannte sie bereits: "Den habe ich schon öfter da mit Bierflaschen gesehen, und er hat mich auch schon mehrmals beleidigt". Beide Männer erhielten damals zeitnahe Strafbefehle über 90 Tagessätze zu je zehn Euro. Der 25-Jährige akzeptierte die Strafe. Der 31-Jährige widersprach und zog vor Gericht. Er habe an der Entführung des Hundes überhaupt nicht aktiv mitgewirkt, meinte er.

Das Amtsgericht sah es anders und verurteilte ihn vor fünf Monaten zu 90 Tagessätzen von je 20 Euro. Dagegen ist er jetzt vor dem Landgericht Konstanz erfolgreich in Berufung gegangen. Wegen einer Erkrankung wurde er von seinem Verteidiger vertreten. Der erklärte, sein Mandant sei unschuldig. Das bestätigte jetzt auch der als Zeuge aus der Haft vorgeführte 25-jährige Trinkkumpan. Er sei es gewesen, der den Hund mitgenommen habe, beteuerte er. Auf die Frage des Gerichts nach dem Grund für die Entführung meinte er grinsend: "Ich wollte den haben". Bei der Polizei hatten beide Männer noch behauptet, das Tier sei stundenlang dort angeleint gewesen und habe ihnen leidgetan. Der 25-Jährige erklärte, er allein sei es auch gewesen, der dem Hund Futter gekauft und ihm zu fressen gegeben habe. Bei seiner damaligen Freundin hätte das Tier wohnen sollen. "Die hat eine große Wohnung". Zusammen mit anderen Zeugenaussagen ergaben sich jetzt große Zweifel an einer Mitschuld des 31-jährigen. So kam es zum Freispruch, den sein Verteidiger zu Beginn der Verhandlung gefordert hatte. Sollte für das Gericht doch noch ein Hauch von Mitschuld erkennbar sein, so der Verteidiger, solle man bedenken, dass sein Mandant seine Strafe bereits in Form einer Ohrfeige erhalten habe.