Villingen-Schwenningen Hund stirbt durch ausgelegten Giftköder  Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Fußweg "Steinkreuzwiesen" einen Giftköder ausgelegt hat. Ein Hund ist daran verendet.

Nach bislang vorliegenden Informationen der Polizei legte ein bislang unbekannter Täter in der Nähe einer Sitzbank am Fußweg "Steinkreuzwiesen", im Gelände zwischen Gewerbegebiet und dem Stadtteil Haslach, einen Giftköder aus.Der Hund eines Passanten nahm den Köder zu sich und verendete eine Tag später. Möglicherweise war der Köder mit Rattengift konterminiert. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag vergangener Woche, die Anzeige bei der Polizei erfolgte jedoch erst einige Tage später.Hinweise zu verdächtigen Personen werden an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0, erbeten.