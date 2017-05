vor 1 Stunde Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Hoher Schaden durch Einbrecher im Villinger Hallenbad

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein unbekannter Täter in das Villinger Hallenbad in der Saarlandstraße eingebrochen oder aber, er hat sich am Freitagabend unbemerkt darin einschließen lassen.