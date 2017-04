Villingen-Schwenningen Hoffnung und Skepsis um neuen Einkaufskmarkt am Schwenninger Rössleplatz

Neubaupläne werden im Mai den Gremien des Gemeinderates präsentiert. "Wildert" der Hamburger Invester HBB bereits unter den Mietern im City-Rondell?

Bereits Anfang 2018 könnte der Start für den Abriss des ehemaligen Rössle-Einkaufszentrums in Schwenningen fallen, der dann durch einen Neubau ersetzt wird. Bereits im Mai, so teilte Baubürgermeister Detlev Bührer mit, sollen die Neubaupläne in einem Volumen von ungefähr 80 Millionen Euro in den Gremien des Gemeinderates diskutiert und möglichst beschlossen werden.

Am 16. und 17. Mai beschäftigen sich die Mitglieder des Technischen sowie des Verwaltungsausschusses mit dem Projekt, am 24. Mai soll der Gemeinderat einen Beschluss fassen. Dabei geht es auch um die Frage, ob die angrenzende Stadtbibliothek künftig in den Neubau des geplanten Einkaufszentrums integriert ist, etwa so, wie es der Investor HBB bereits in hessischen Hanau bereits umgesetzt hat.

Der Entwurf der HBB setze beim 80 Millionen Euro teuren Forum auf Offenheit und mehr Fläche. So lade etwa ein über zwei Etagen offener Eingangsbereich in Richtung des Kreisels die Besucher ein, während ein gläserner Steg die Alte Herdstraße überspanne und so den Anschluss an die Fußgängerzone sicherstellen soll.

Im Inneren sollen auf rund 15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht nur ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden, sondern auch rund 50 weitere Fachmärkte, Shops und Gastronomie Platz finden – und gegebenenfalls auch die Stadtbücherei.

Einzelhandel und Politik hoffen, die Innenstadt Schwenningens damit nachhaltig aufzuwerten und ein endlich funktionierendes Kommerzzentrum zu installieren. Allerdings wird das Konzept innerhalb des Einzelhandels zum Teil auch mit Skepsis betrachtet. HBB kalkuliert mit täglich rund 20 000 Besuchern. Kenner des Einzelhandels fragen sich, wo die alle herkkommen sollen. Außerdem gehen Insider davon aus, dass die Schaffung von 15 000 Quadratmeter Verkaufsfläche zu Lasten anderer Einkaufszentren der Stadt gehen werde. Unverblümt drückte dies auch Stadtrat Ernst Reiser (Freie Wähler) im Gemeinderat aus. Es sei zu hören, dass der Investor HBB im inzwischen in die Jahre gekommenen Schwenninger Einkaufszentrum City-Rondell wildere, um dort Mieter abzuwerben. Drohe eine neue Ruine im City Rondell, damit der Neubau voll werde?, wollte Reiser wissen. OB Kubon erwiderte, das die Stadt sich hier nicht einmische, dies seien die Mechanismen des freien Marktes.

Insider spekulieren auch, dass sich HBB bei der Suche nach potenten Ankermietern schwer tue. Als möglicher Kandidat wird ein Lebensmittelmarkt der "Kaufland-Kette" gehandelt, was Kritiker als nicht besonders attraktiv betrachten.

Die Investoren von HBB indes scheinen zuversichtlich, dass das Projekt zügig umgesetzt werden kann. Darauf lässt eine Information schließen, die Baubürgermeister Bührer ebenfalls im Gemeinderat mitteilte. Die Anfrage der Stadt, ob das leerstehende Parkhaus im "Rössle" wiederbelebt werden könne, um die Parkplatznot in Schwenningen infolge die großflächigen Bauarbeiten zur Sanierung des Marktplatzes zu lindern, gab es von der HBB eine glatte Absage. HBB sehe darin eine unnötige Investition und zugleich ein "falsches Signal" an die Bürger, die einen schnellen Start für den Neubau des Einkaufsmarktes erwarten, berichtete Bührer.

Das Projekt

Wie berichtet, hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr dem Hamburger Investor und Projektentwickler HBB mit der Planung eines neuen Einkaufszentrums auf dem Rössle-Areal beauftragt. HBB hat das Areal vom bisherigen Eigentümer "Berlinovo" gekauft, nach dem das gescheiterte ehemalige Einkaufszentrum Rössle über Jahre hinweg leergestanden war. (est)