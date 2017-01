Villingen-Schwenningen Höchstes Lob für Villingen-Schwenningen als "Top-Gastgeber"

Wenn es so weiter geht, wie das Treffen am Samstag angefangen hat, wird es für die Doppelstadt ein unvergessliches Wochenende. Auch jetzt, Sonntagmittag, hat sich das Städtle bereits gut gefüllt. Der Höhepunkt beginnt um 14 Uhr: der große Festumzug mit 64 Gruppen.

Es hat sich gelohnt, die unzähligen Stunden, die in die Vorbereitung des Treffens geflossen sind. Das wurde am Sonntagmorgen deutlich. "Villingen-Schwenningen", hatte Bea Bieber von der Gastzunft aus Rheinfelden bei ihrer Ansprache beim Zunftmeisterempfang im Franziskaner gesagt, "muss man sich als Topgastgeber merken." Und Bieber weiß, wovon sie spricht, als das Zähringer Narrentreffen vor drei Jahren in Rheinfelden stattfand, war sie die Vorsitzende des Organisationsteams.

"Die Stadt hat alles gegeben", sagt sie. Und: "Es wird nicht einfach das diesjährige Narrentreffen zu überbieten." Zum Dank erhielt OB Kubon den ersten in diesem Jahr verliehenen Narrenorden und der gesamte Gemeinderat eine Einladung nach Rheinfelden, inklusive einer Stadtführung durch Bieber persönlich.

Der Höhepunkt am Sonntag: der große Umzug mit 64 Gruppen durch die Villinger Innenstadt beginnt in einer knappen Stunde. Dann kann Villingen-Schwenningen noch einmal zeigen, was es heißt, ein Narrentreffen aus dem Boden zu stampfen.