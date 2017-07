Villingen-Schwenningen Hochzeit feiern mit Figaro

Auf einen Kaffee mit Ercan Özmen, der gerade als Figaro beim Villinger Sommertheater an der Junghans-Villa das Publikum begeistert.

Herr Özmen, wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen und was machen sie im normalen Leben?

Meine Frau kennt Liliana Valla, die ja auch Regie im Theater am Turm führt. Da bin ich zum fotografieren zum Theater gekommen, ich habe die Proben begleitet und Bilder für die Homepage gemacht. Dann kam die Produktion Ladies Night und ich wurde gefragt, ob ich den Nachtclub-Besitzer spielen will. Kurzfristig ist dann aber einer der Männer ausgefallen, die auf der Bühne strippen sollten. Das musste ich natürlich erst mit meiner Frau abklären, wie kurz die Unterhose sein darf. Das das erste Mal auf der Bühne und dann gleich ausziehen, das war nicht ohne. Schlimmer kann es nicht werden war mein Gedanke, es hat mir auch total Spaß gemacht und ich wollte dabei bleiben. Es gab Anfragen, einige konnte ich annehmen, darunter der Papst und die Hexe, später folgte Kebab-Connection. Ich bin selbstständig und berate Firmen im Bereich mobiles Marketing und Vertrieb. Dadurch kann ich mir meine Zeit recht frei einteilen.

Wie bereiten Sie sich auf ihre Rollen vor und wie lernen Sie die Texte?

Vor Kebab-Connection hatte ich nicht allzu viel Text. Wenn ich viel Text habe, spreche ich den auf mein Handy und ich höre ihn immer wieder. Ich lese die Texte auch ganz oft. Wenn es dann drauf ankommt, kann ich mich an das unbewusste Lernen erinnern. Für mich ist das Textlernen schon anstrengen, die Figaro-Rolle war textmäßig zum Beispiel richtig anstrengend. Ich muss ein Bild von meiner Rolle haben, welche Gefühle in der Figur stecken. Jetzt verstehe ich Figaro, es ist quasi bei jeder Aufführung meine Hochzeit.

Wie lange dauern die Proben für das Sommertheater, wie sehr muss das Privatleben hier zurückstecken?

Für das Sommertheater sind rund 30 Proben angesetzt, bei Figaro waren es sogar 40. Das Privatleben läuft da nur auf Sparflamme. Wenn ich Theater mache, muss die Familie drunter leider. Ich bin dann oft einfach nicht da. Meine Familie steht da aber voll dahinter, sonst würde das nicht funktionieren.

Sind Sie vor einer Aufführung nervös und wenn ja, was tun Sie dagegen?

Ich bin vor jeder Aufführung nervös, das ist kein Lampenfieber, ich mache mir Gedanken darüber, ob ich die Rolle so verkörpern kann, dass die Zuschauer mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ich kann mich gut sortieren, wenn ich klassische Musik höre oder Filmmusik. Das heißt Stöpsel ins Ohr und einfach runterkommen. Kurz bevor es losgeht, ist Wagner oder Strauß dran zur Motivation.

Was sagen Sie zur Kulisse der Junghansvilla, was ist es für ein Gefühl, in diesem Ambiente zu spielen?

Die Junghans-Villa hat man so nie wahrgenommen, ich bin ja erst 2000 nach Villingen gekommen. Ich fand das interessant, welche Beziehung viele Villinger zur der Villa haben. Es ist toll, dass wir dieses geschichtsträchtige Gebäude als Kulisse nutzen dürfen. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Jo Müller als Besitzer einen super Partner haben, der alles tut, dass wir uns hier sehr heimisch fühlen.

Wie oft haben Sie sich schon versprochen, ohne das es jemand gemerkt hat?

Mein Plus ist meine kulturelle Abstammung, man erwartet von mir nicht perfektes Hochdeutsch. Ich habe da einen kleinen Puffer, wenn das mal nicht ganz korrekt ist. Wenn ich den Faden mal verliere, komme ich schnell wieder in die Rolle rein. Ich bin ja ganz viel am Rennen, da können einfach auch ein paar Wörter wegfallen. Ganz stark lebt die Rolle aber auch von der Mimik und der Bewegung.

Was ist das Besondere am Villinger Sommertheater und warum sollte man sich „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ auf jeden Fall anschauen?

Das Besondere ist die Grundidee, die dahinter steckt, das Gefühl draußen zu sein. Freiluft ist einfach ein ganz anderes Ambiente. Vor den Ferien bekommen die Leute nochmal einen Anschub, sich was zu gönnen. Es ist eine Hochzeit, eine Feier und da sollte man auf jeden Fall teilnehmen. Das ganze Team ist absolut sehenswert, jeder bringt sich voll ein und lebt seine Rolle. Das Ganze in Kombination mit der Kulisse Junghans-Villa ist wirklich fantastisch.

Wie ist der Zusammenhalt im Team?

Das ist wie eine große Familie – generationenübergreifend. Wir lernen von den Älteren, die bringen aber auch die Stabilität in das Stück. Es gibt einem Sicherheit, wenn beispielsweise Henry Greif oder Andreas Erdel mit auf der Bühne sind. Das spornt auch an. So kann man sich nur auf das Spiel konzentrieren. Alle teilen die gleiche Leidenschaft für das Theater.

Gibt es schon Überlegungen, die Schauspiel-Karriere zu intensivieren?

Es gab schon Überlegungen, als ich beim Botschafter gespielt habe. Aber es sollte schon die Leidenschaft werden, vielleicht geht die ja weg, wenn es zum Beruf wird. Es war auch noch keine Lücke im bisherigen Lebenslauf. Ich treibe das aber nicht aktiv voran.

Was wäre Ihre Traumrolle?

Da habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, ich mag den Film „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni sehr gerne, ich würde sehr gerne einen Helden spielen oder einen Engel auf Erden.

Wann kann man Sie als Figaro denn auf der Bühne sehen?

Wir spielen am 14., 15. und 16, 19, 21. 23. 25. und 26. Juli – immer nur wenn das Wetter gut ist, Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Das Stück beginnt um 20 Uhr.

Zur Person

Ercan Özmen ist 39 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Söhne. Er lebt seit 2000 hier in Villingen, geboren ist er in Duisburg. Die Türkei, wo seine Eltern herkommen, ist für ihn noch eine kulturelle Heimat. Er ist selbstständig mit seiner Firma Mesa Consulting. Er macht vor allem Apps für Firmen und gestaltet Internetseiten. Die Fotografie interessiert ihn sehr, Musik und auch Astronomie. (cho)