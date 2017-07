Villingen-Schwenningen Hitzige Debatte über Kulturleitlinien

Stadträte sind uneins, wie die kulturelle Integration funktionieren soll. Die Freien Wähler befürchten hohe Kosten durch Umsetzung der Leitlinien

Villingen-Schwenningen (cho) Menschen aus mehr als 135 Nationen leben in der Doppelstadt, sie bringen unterschiedlichste kulturelle Wurzeln mit. Um diese Menschen künftig in der Kulturarbeit besser zu erreichen und zu integrieren, haben das Amt für Kultur und das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport Leitlinien für eine Interkulturelle Arbeit erarbeitet. Im Verwaltungsausschuss haben die Stadträte schon ausgiebig über das Thema diskutiert, aber im Gemeinderat am Mittwochabend ging es nochmals richtig heftig zur Sache. FWV-Stadtrat Berthold Ummenhofer kritisierte einige Formulierungen in den Leitlinien und sprach davon, ob die Stadt jetzt neben Jugendkulturzentrum und Neckarhalle noch eine Multi-Kulti-Halle bauen müsse. In erster Linie müssten sich Migranten in die deutsche Gesellschaft eingliedern. In der Forderung von bezahltem Personal sah CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning eine Missachtung aller Ehrenamtlichen, die sich bislang um Integration kümmern. Der Wunsch nach einer bezahlten Fachkraft sei aus den Reihen der Ehrenamtlichen gekommen, so OB Kubon.

Hans-Joachim von Mirbach (Grüne) war erstaunt über die tiefen Ängste, die aus diesen Redebeiträgen zu hören seien: "Das ist unglaublich." Es ginge in dieser Vorlage um Respekt und Anerkennung. "Ich weiß gar nicht, wie man zu der Aussage kommt, dass wir eine neue Halle bauen müssen", wunderte sich von Mirbach. Allein im Klinikum würden Menschen aus mehr als 80 Nationen arbeiten, ohne sie würde der Betrieb zusammenbrechen: "Wir machen uns dieses Thema zu eigen, hier geht es in erster Linie um Wertschätzung." Die Grünen begrüßen diese Vorlage, wie auch die SPD und die FDP.