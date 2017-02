VS-Villingen Hinter den Kulissen beim Hexenball: Sie halten die Show am laufen

Aus 120 Leuten besteht das Ballteam beim Hexenball. Nicht alle sind auch auf der Bühne zu sehen. Drei davon stellen wir einmal kurz vor.

Eine halbe Stunde nach Ballende fängt für Pierre Wimmer, 25 Jahre, schwarzer Pulli und verschmitztes Lachen, die Arbeit erst richtig an. Dann, wenn alle anderen feiern, beginnt er Bühnenbilder und Requisiten abzuschrauben und ins Lager zu fahren. Er macht das seit sieben Jahren. Dieses Jahr ist er zum ersten Mal der Chef der zwölfköpfigen Bühnen-Truppe. Die Bühnenkonstruktion planen, aufbauen und dann an den Abenden zur richtigen Zeit die richtige Requisite auf die Bühne schieben, das sind seine Aufgaben. Wimmer ist gelernter Servicetechniker, die Woche vor dem Ball nimmt er sich Urlaub. Sechs Tage ist er dann täglich zehn Stunden in der Halle. "Das Team passt einfach, es macht Spaß und es gehört zum Vereinsleben dazu." Am Abend hat er den Ablaufplan vor sich liegen und das Funkgerät in der Hand, mit dem die Regie ihm sagt, was als Nächstes kommt. Schief gegangen ist bei ihm noch nie etwas. Seine Regel Nummer eins: "Wenn etwas schief geht, dann so kaschieren, dass das Publikum nichts merkt."

Wenn auf der Bühne das Programm läuft, sind Andrea und Matthias Blochus im Tagungsraum im ersten Stock der Tonhalle damit beschäftigt, Gläser wegzuräumen und Getränke auszuschenken. Andrea (51) und Matthias (50) Blochus sind für die Bewirtung im Aufenthaltsraum der Akteure zuständig. Und das bereist seit acht Jahren. Blochus' sind pragmatische Menschen: "Es macht uns Spaß und es ist eine Aufgabe, die gemacht werden muss." Und dass sie ihre Aufgabe mit Herz und Seele machen, davon zeugt der Spitzname, den sie beim ganzen Team inzwischen weg haben. Mama und Papa werden sie von den meisten nur genannt.

Das Schönste für sie am Abend: "Wenn alles gepasst hat, wenn alle Nummern geklappt haben." Vom Programm bekommen sie dank Liveübertragung auf einer Leinwand am hinteren Ende des Raums alles mit. Bis Mitternacht arbeiten sie, dann wird eine halbe Stunde aufgeräumt und dann, sagt Matthias Blochus, "dann gehen wir auch auf die Party."

"Was keiner weiß", sagt Dennis Zothner, den jeder nur unter dem Namen Zotty kennt, "ist, der Aufwand, der hinter den Videos und Einspielern steht, die wir im Programm zeigen." Zothner (25) sitzt vor einem Laptop unter der Decke der Halle, in der Technikbox, und steuert während des Abends die Einspieler, die per Beamer an die Leinwand geworfen werden. Seit November ist er jedes Wochenende entweder dabei Videos zu drehen oder zu schneiden. "Der Ball wäre viel weniger spektakulär, wenn wir die Multimedia-Show nicht hätten", sagt er. Das richtige Timing, darauf kommt es für ihn am Abend an. Warum er den Aufwand betreibt? Er zuckt mit den Schultern, dann sagt er: "Ich würde die Hexenzunft zu meiner Familie dazuzählen, Und in der Familie hilft man, wo man nur kann."