Villingen-Schwenningen Hilfstranport: Mit fünf Sattelschleppern nach Oradea

Über Ostern haben die Helfer des Freundeskreises Oradea sich auf den Weg nach Rumänien gemacht. Im Gepäck Hilfsgüter aller Art für Kindergärten, Altenheime und die Menschen selbst.

Viel Freude zu vielen Bedürftigen brachte der Freundeskreis Oradea/VS-Villingen über die Osterfeiertage wieder mit einem großen Hilfstransport nach Rumänien. Während sich die Kinder in verschiedenen Heimen über zahlreiche Päckchen und die Villinger Fasnetbonbons riesig freuten, erhielten kirchlich und staatlich orientierte Hilfsorganisationen dringend benötigte Hilfsgüter wie gespendete Krankenbetten, Schulmöbel, Möbel, Kleidung, Schuhe, Lebensmittel und vieles anderes mehr zur Versorgung armer Menschen.

Nachdem vier Sattelschlepper in Oradea ausgeladen waren, fuhr ein fünfter in besonders arme Karpatendörfer, wo derzeit fast nur noch alte Menschen und Kinder anzutreffen sind, da alle arbeitsfähigen Einwohner gezwungen sind, ihren Lebensunterhalt in anderen Ländern zu verdienen. Viele Familien führen dort in den bewaldeten Bergen ein trostloses Dasein in bitterer Armut. Die Freude über jegliche Hilfe ist deshalb besonders groß. Im tiefer gelegenen Dorf Mühlpetri ist stets das halbe Dorf auf den Beinen, wenn die Villinger Helfer kommen. Hier kann der tägliche Bedarf wenigstens noch durch Eigenanbau auf den Feldern gedeckt werden, was in den Bergen nicht möglich ist. Doch alle anderen Hilfsgüter sind auch in dieser abgelegenen Gemeinde heiß begehrt.

Nach der Rückfahrt der Lastwagen sorgten die fünf Helfer des begleitenden Kleinbusses während ihres zehntägigen Aufenthalts unentwegt dafür, dass die Hilfsgüter ganz gezielt an wirklich bedürftige Menschen in Oradea und Umgebung verteilt wurden. Auch in Temesvar wurde ein Kinderheim mit zahlreichen Kleinkindern mit Kindernahrung, Pflegemitteln und Babykleidung versorgt.

Große Freude bereiteten die Helfer mit den zahlreichen von der Grundschule Brigachtel und dem Dauchinger Kindergarten gepackten Kinderpäckchen in verschiedenen Kinderheimen und in einem Straßenkinderprojekt. In einem erstmals besuchten, von Ordensschwestern geleiteten Kinderheim im kleinen Dorf Saniob schrieben die Kinder voller Glück postwendend kleine Dankesbriefe. Die strahlenden Kinderaugen und lautstark gesungene Dankeslieder in diesen Heimen sind für das Villinger Helferteam immer der schönste Lohn für alle Strapazen der langen Reise.

Es ist stets ergreifend, wie sich die Kinder auf der Suche nach Liebe an die deutschen Gäste Irmgard Rösch, Rosi Kaltenbach, Petra Eigeldinger, Helmut Conz und Werner Siebold schmiegen. Leider waren in den Schulen und Kindergärten noch Osterferien, sodass die Kinder ihre Päckchen erst danach über ihre Lehrer und Erzieherinnen erhalten, wobei die Verteilung gesichert ist. Beim Oster-Festtagsgottesdienst in der Kathedrale gegrüßte Bischof Ladislaus Böxli die deutschen Helfer persönlich.

Auch in den verschiedenen Altenheimen wurden die mitgebrachten, von der Firma Hartmann gespendeten Inkontinenz-Produkte sowie Bettwäsche und Pflegemittel sehr dankbar entgegen genommen. Die insbesondere von der Frauengemeinschaft Brigachtal liebevoll verpackten Lebensmittelpäckchen bedeuten bei mittellosen alten Menschen oft echte Überlebenshilfe. Gezielte Hilfe bekamen auch wieder die Caritas, das Deutsche Forum, ein Behindertenprojekt und besonders Schwester Renate, bei der unzählige Armen letzte Zuflucht suchen.

Obwohl sich in letzter Zeit viele neue Firmen aus dem Ausland angesiedelt haben und Fortschritte durch die Sanierung öffentlicher Gebäude und Plätze mittels EU-Hilfe deutlich sichtbar sind, leben unzählige Menschen immer noch in unbeschreiblicher Armut. Das bezeugen allein die vielen Armenviertel rings um Oradea, wo die Bewohner immer noch unter menschenunwürdigen Bedingungen ohne Wasser, Strom und sanitäre Anlagen ein trostloses Dasein fristen. Dass die Hilfe weitergehen muss, davon konnte sich das Helferteam überall überzeugen.

Ihre Fahrzeuge für den Hilfstransport nach Oradea stellten diesmal die Firmen Menath, Deißlingen, Koch, Ratshausen, und Fischinger, Böhringen, für den Transport zur Verfügung. Außerdem wurden zwei Großlaster rumänischer Firmen als Rückladung angeheuert.

Hilfe für Oradea

Wer den Freundeskreis mit einer Geldspende unterstützen will, kann diese auf eines der beiden Spendenkonten: Volksbank Schwarzwald-Baar Hegau, IBAN: DE97694900000002999900, BIC: GENODE61VS1, oder

Sparkasse Schwarzwald-Baar,

IBAN: DE91694500650000059099, BIC: SOLADES1VSS.

Spendenbescheinigungen werden gerne ausgestellt.