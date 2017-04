Villingen-Schwenningen Hilfsgüter für Rumänien können am Montagvormittag noch abgegeben werden

Freundeskreis Oradea startet über Ostern wieder von Villingen einen Konvoi nach Rumänien. Armut noch immer unbeschreiblich. Geldspenden willkommmen

Auf Hochtouren laufen derzeit wieder die Vorbereitungsarbeiten beim Freundeskreis Oradea /Villingen-Schwenningen für den Oster-Hilfstransport nach Rumänien.

Das Lager war so randvoll gefüllt, dass bereits zwei rumänische Sattelschlepper angeheuert werden mussten, um dringend benötigte, besonders sperrige Hilfsgüter wie Krankenbetten, Schul- und Büromöbel abtransportieren zu lassen. In der kommenden Woche werden dann die Villinger Helfer mit drei Großlastern starten, um gezielte Hilfe zu vielen bedürftigen Menschen zu bringen. Letzte Abgabe von gut erhaltenen Hilfsgütern vor der Abreise ist am Montag, 10. April, von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Pfarrei St. Bruder Klaus. In den Ferien ist das Sammellager in der Wöschhalde 7 dann geschlossen.

Viele hilfsbereite Menschen, weit über das Kreisgebiet hinaus, haben mit Sach- und Geldspenden wieder dazu beigetragen, dass dieser Hilfstransport stattfinden kann. Darüber freuen sich die rumänischen Partner riesig und erwarten voll Freude die ihnen bekannten Villinger Helfer. Die Armut, insbesondere in den Landgemeinden ist immer noch unbeschreiblich groß und somit wird auch die kleinste Hilfe mit größter Dankbarkeit angenommen.

Kinder aus verschiedenen Kindergärten und Schulen haben wieder zahlreiche Kinderpäckchen gepackt und auch fleißig Fasnetbonbons gesammelt, sodass bei den Heim- und Straßenkindern echte Osterfreude entstehen kann.

Zahlreiche Lebensmittelpäckchen wurden von Frauengemeinschaften gespendet, die oft echte Überlebenshilfe bedeuten. Neben Kleidung sind auch Mobilar und Haushaltwaren immer herzlich willkommen, da es vielerorts, besonders in den Armenvierteln, an allem fehlt.

Wie glücklich die Kinder dort oft über ein paar Buntstifte sind, ist nicht zu schildern. Aber auch die Altenheime sind dringend auf Auslandshilfe angewiesen, da die meisten Heimbewohner keine, oder nur eine geringe Rente haben.

Hilfsgüter werden im Villinger Lager das ganze Jahr über reichlich angeliefert. Es fehlt jedoch oftmals an den Transportkosten, die vollständig mit Privatgeldern bestritten werden müssen. Die Unkosten betragen pro LKW rund 2000 Euro. Der Freundeskreis dankt allen ehrenamtlichen Helfern für ihren großen Arbeitseinsatz, sowie für alle Sach- und Geldspenden, welche den 87. Hilfstransport seit 25 Jahren wieder ermöglicht haben.

Wer den Freundeskreis mit einer Geldspende unterstützen möchte kann diese auf eines der beiden Spendenkonten überweisen: Volksbank eG Schwarzwald-Baar, IBAN: DE97694900000002999900, BIC: Genode61VS1, oder Sparkasse Schwarzwald- Baar, IBAN: DE91694500650000059099, BIC: SOLADES1VSS Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch gerne ausgestellt.