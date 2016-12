VS-Pfaffenweiler "Hilfe, die Römer kommen": Pfaffenweiler Theatergruppe brilliert

Ein pfiffiges Stück über Römer begeistert die Zuschauer des Pfaffenweiler Theaters. Am Ende gab es auch noch einen sozialen Nebeneffekt.

Ein Ort steht Kopf – im positiven Sinne. Und schuld daran ist die für ihre qualitativ hochwertige Schauspielkunst beliebte Theatergruppe. Was die Akteure in der Komödie "Hilfe, die Römer kommen" ablieferten, war allererste Sahne innerhalb des Gros der Weihnachtstheater, die Akteure landauf und landab zwischen den Festtagen auf den Bühnen der Region abliefern. Eine bis auf den letzten Stuhl besetzte Festhalle war ein weiterer Beweis für die Beliebtheit, die die Theatergruppe inzwischen erlangt hat. Im Übrigen bleibt sie im Großen und Ganzen unverändert, während sich die Vereine in der Region in der Gastgeberrolle abwechseln.

In diesem Jahr ist der FC Pfaffenweiler an der Reihe und wie könnte es anders sein, nebst allem Brimborium rund um die Römer nahm das Stück im ersten Akt auch Bezug auf die marode Vereinskasse eines Fußballvereins und die sich daraus ergebenden Probleme bei der Besetzung der Vorstandsämter. Wie die Kasse aufgebessert wird, erlebten die Zuhörer im folgenden Akt in welchem die Akteure ihre Idee umsetzten, mit den Einnahmen aus einem Theater die miese Finanzlage aufzupolieren. Akt zwei gehörte den Proben zu diesem Theaterstück, in dem sich alles um die Römer und ihren Feldherren Julius Cäsar drehte. Akt drei konzentrierte sich auf die Aufführung des Theaterstücks. So war das diesjährige Stück ein Theater im Theater und dazu noch eines, in dessen Handlung alles schief ging. Doch die Akteure ließen sich von dererlei Handicaps nicht aus ihren Rollen bringen und präsentierten mit ihrer Erfahrung ein rundherum gelungenes Stück, welches die Zwerchfelle der Gäste strapazierte und üppig für Sonderapplaus sorgte.

Der Mann im Hintergrund, der mit strenger Hand aber Gespür für die Inszenierung zu einem der Eckpfeiler des Erfolges zählt, ist Regisseur Ronny Munz. In aller Bescheidenheit reichte er das Lob an eine großartige Crew weiter, die in ihren Einzelcharakteren die Theateraufführung zu einem Erfolg machte. Zu ihnen zählte auch Andreas Straßacker, der in seinem Debüt über sich hinauswuchs und nicht nur in einer Art Rolle als Glöckner von Notre Dame gefiel. Es waren Cäsar Jens Ebner, Giuliano Carlini als einziger "echter" Römer des Abends, Thorsten Simon als Regisseur innerhalb der Aufführung, Katja Jaggy, die im Stück unter anderem darauf drängte, für ihr Kosmetikprodukt werben zu dürfen oder Souffleuse Chiara Stolz, die zusammen mit ihren Mitspielern die Komödie zu einer gelungenen Aufführung machten.

Eigenständige Nummern spielten auch Sabine Olhauser als Geliebte Cäsars, Imme Buchholz, Rolf Ebner, Franz Gruber oder Herbert Simon. FC Vorsitzender Frank Baumhäckl lobte zudem die für Licht und Technik verantwortlichen Andreas und Ansgar Scheibner und Maskenbildnerin Katharina Holzinger. Ein schöner Nebeneffekt war der Verzicht der Schauspieler auf Geschenke zugunsten des Hospizes Via Luce.

Zweite Aufführung

Kommen, sehen und staunen heißt es auch am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr, wenn die Theatergruppe ihr Stück "Hilfe, die Römer kommen" ein zweites Mal aufführt.