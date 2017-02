VillingenSchwenningen Hilfe an Fasnet für die Jugend in Villingen

Hilfe an Fasnet für die Jugend in Villingen

Fachstelle Sucht zeigt in der Färberstraße am Schmotzige Dunschtig erneut Flagge: Zuspruch, Beratung und Wärme warten auf die jungen Narren.

VS-Villingen – Eine Zuflucht, eine Wärmestube und ein Gesprächsangebot bietet am Schmotzige Dunschtig erneut die Fachstelle Sucht der Stadt Villingen-Schwenningen. Wie gewohnt stehen die Streetworker der mobilen Jugendarbeit, unterstützt von einer ganzen Reihe von Helfern, am Schmotzige Dunschtig als Anlauf- und Beratungsstelle am Anfang der Färberstraße. Zwar habe man den alten Wohnwagen gegen einen neueren austauschen können, aber sonst bleibe alles beim Alten, erklärt Inge Häßler von der Jugendberatung bei einem Pressegespräch.