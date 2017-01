VS-Villingen Hier kommt Schulstoff auf die große Bühne

Manege frei zum „Auf die Bühne spezial“ hieß es jetzt an der Golden-Bühl-Schule. Was ansonsten alle sechs bis acht Wochen nur die Grundschüler untereinander zu sehen kriegen, wird einmal jährlich auch im größeren Rahmen allen Eltern, Verwandten und Freunden präsentiert.

Auf der Bühne verarbeiten die Schüler der acht Grundschulklassen der Golden-Bühl-Schule in künstlerischer Art und Weise den Unterrichtsstoff, Zuschauer sind gewöhnlich nur die anderen Mitschüler. Zu dem „Spezial“ füllte sich nun die Bühnenhalle mit Eltern, Geschwistern und weiteren Familienangehörigen. Gedichte, Tanzeinlagen, Bewegungslieder und vieles mehr standen auf dem Programm.

Jahrgangsübergreifende Clubs der vier Stufen bildeten ein ergreifendes Bild der kleinen und größeren Schüler in gemeinsamer Aktion, so beim Dance- Club oder beim Bauchtanz-Club. Begrüßt wurde das Publikum mit Live-Musik am Klavier und erwärmenden Worten der Rektorin Jane Heinichen. Konrektorin Kathrin Mecke führte mit pointierter Moderationen durch das Programm. Besonders ausgefallene Punkte waren beispielsweise ein Theaterspiel der 4b, die auch den Cup-Song vortrug, oder die 4a mit ihrem Wintergedicht.

Die Stufenschüler der sechsten Klasse boten separat eine Bewirtung für die Besucher der Veranstaltung an. Die Einnahmen für die gespendeten Kuchen kommen nun den Lehrfahrten der Sechstklässler zugute. „Die erarbeiten sich ihr Geld selbst“, schmunzelt Rektorin Jane Heinichen.