Villingen-Schwenningen Hiebe statt Traum von Liebe

Beziehungsstreit endet vor dem Amtsgericht: Eine Frau soll einen Mann mit einem Blumentopf geschlagen haben. Doch was tatsächlich ablief, bleibt im Dunkeln.

Villingen-Schwenningen – Ein Drama in mehreren Akten und ein Ausgang wie das Hornberger Schießen – wäre es ein Schauspiel, könnte man so den Streit zwischen einem Mann und einer Frau umschreiben. Verfahren eingestellt, die Kosten trägt der Staat, so lautete letztlich die Entscheidung des Richters vor dem Amtsgericht.

Was war passiert? Vor genau einem Jahr, am 18. Mai 2016, kam es in der Doppelstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Nichts Ungewöhnliches, könnte man meinen. Doch es kam, so stellte es die klagende Seite dar, zur schweren Körperverletzung beim Mann, verursacht durch die Frau. Zuerst mit einer Handtasche, dann mit einem großen Blumentopf habe die ihm ins Gesicht geschlagen.

Bei der Befragung durch Richter Bäumler erklärte die Frau, sie habe den Mann im Oktober 2015 kennengelernt. Dieser habe ihr, die damals nach der Trennung von ihrem Ehemann keine Bleibe hatte, angeboten, bei ihm zu wohnen. Sie hätten an besagtem Tag schon den ganzen Tag gestritten, erklärte die Angeklagte. Irgendwann sei sie müde gewesen und wollte ins Bett. Das habe jedoch der Mann verhindert. Er sei um sie herum gelaufen und hätte sie traktiert.

Ob sie ihn denn mit einem Blumentopf ins Gesicht geschlagen habe, verkürzte Richter Bäumler die Erzählung der Beklagten. Ja, das habe sie getan, antwortete die Frau. Weil sie irgendwann eingeschlafen sei nd er sie unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe, hätte sie nach dem Blumentopf gegriffen und diesen vor sich gehalten. Als Schutz. Dass dieser den Kläger getroffen habe, sei in der Hektik geschehen. "Meistens ist da tatsächlich schon vorher was geschehen, wenn es so weit kommt", brachte es Richter Bäumler auf den Punkt und rief den Kläger in den Zeugenstand.

Dessen Aussage ergab tatsächlich, dass die Situation zwischen ihm und der Frau schon einige Tage zuvor eskaliert war. Dies hätte man jedoch noch gütlich hinbekommen. An besagten Tag habe er jedoch erfahren, dass seine Freundin ihn belogen hatte. Daraufhin forderte er sie auf, seine Wohnung bis zu einer gewissen Uhrzeit zu verlassen. Als er zu dieser Uhrzeit schließlich in seine Wohnung gekommen war, sei sie immer noch da gewesen und habe ihn attackiert. "Meine Nase war kaputt, die Brille und dann habe ich sie rausgeschmissen". Die Polizei habe er angerufen, um mit jemandem zu reden. Die Beamten rieten ihm, sich zu beruhigen und abzuwarten. Erst im September hatte er schließlich eine Anzeige erstattet. "Sie sollte nicht so einfach davon kommen, als dann alles vorbei war", so der Kläger.

Warum er nicht direkt nach dem Vorfall einen Schlussstrich gezogen habe, wollte die Staatsanwältin wissen. Weil er doch so in die Dame verliebt gewesen sei, gab der Kläger zu Protokoll. Sein Geld habe sie von ihm gern genommen, dass nicht mehr dahinter war, habe er erst später festgestellt. Erhebliche Zweifel an den Ausführungen des Klägers warf jedoch die Verteidigung auf. Sie legte dar, dass das Zusammenleben mit dem Mann in der Hausgemeinschaft schon länger "unerträglich gewesen sei, er sei anderen gegenüber beleidigend und sei auch so immer wieder unangenehm aufgefallen", wie es wörtlich hieß. Das habe schließlich dazu geführt, dass er aus seiner Wohnung gekündigt worden war.

Dies, so konterte der Kläger, sei alles die Schuld der Angeklagten gewesen, ebenso wie die Tatsache, dass er nun pleite sei. Der Richter entließ ihn daraufhin aus dem Zeugenstand und schlug die Einstellung des Verfahrens vor, dem stattgegeben wurde. Denn, so Richter Bäumler, "da kann eh kein Mensch mehr ernsthaft feststellen, was tatsächlich geschehen ist".