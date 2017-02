VS-Villingen Hexenball: Toller Abend in einer anderen Galaxie - Mit vielen Bildern!

Der Hexenball in der Neuen Tonhalle ist rundum gelungen. Das Programm im Raumschiff-Enterprise-Stil begeistert und die Akteure überzeugen durch Witz und Improvisationstalent.

Als Alexander Köppe am Freitagabend die Bühne in der Neuen Tonhalle betritt, schlüpft er, so scheint es, in die Rolle seines Lebens. Angelehnt an die Traumschiff-Suprise-Parodie von Michael Bully Herbig wirbelt er die folgenden zweienhalb Stunden als tuntig, sympathischer Mr. Spock durch das Programm und sorgt nicht nur für Lacher beim Publikum, sondern auch für so manchen Moment des Staunens und Schmunzelns, ob der schauspielerischen Leistung. Köppe, beim Ball in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Bühne, tritt auf dem Raumschiff Kevin gemeinsam mit dem Kapitän (Sarah Höfner) und Besatzungsmitglied U'Hura (Thomas Viebrans) eine Reise durch die Fastnachts-Galaxie an.



Drei abtrünnige Narros im pinken Tütü (Markus Schenk, Dominik Weißer, Marcel Rehra) sind einer der Höhepunkte. Ein weiterer: die Einspieler, aufwendig vorproduziert und am Abend mit dem Beamer an die Leinwand geworfen. Auf dem Kampfstern Narrovat, wie sollte es anders sein, treffen sie auf Darth Säger. "Und die Tracht ist mit ihm", sagt U'Hura, dann geht es weiter. Fasnet im Kostüm von Star Wars und Star Trek eben. Sie begegenen Damen-, Kinder- und Männerballettgruppen, hören das Hexenlied mit kleiner Pyrotechnik-Show und sehen sich im Einspieler an, wie die fünf Jungs von der Boygroup (Dennis Viebrans, Dennis Feuerstein, Tobias Bichweiler, Tobias Kratt, Nico Hahn) vom Rat der Narros zu mitunter kuriosen Sozialstunden verurteilt werden.



Nebenbei haben sie noch mit Problemen zu kämpfen, die auch normalsterblichen Erdenbwohnern nicht fremd sind. Ein Beispiel: "Wir können nicht im Riet landen, weil wieder irgendjemand ein Sicherheitskonzept aufgelegt hat", stellt der Kapitän fest. Die Lösung kommt von U'Hura: "Wir könnten in Schwenningen landen. Die sind so lahmarschig, die haben die neuen Auflagen sicher noch nicht mitgekriegt."

Gewohnt ungewohnt, so hatten die Ballregisseure Dominik Falk, Tobias Kratt und Dennis Feuerstein den Ball unter dem Motto Hexen aus dem All angekündigt. Am Ende war er kurzweilig, witzig, einfallsreich – oder wie Meister Joda aus der Star Wars Saga sagen würde: Gut unterhalten ihr habt.