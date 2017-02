VS-Villingen Hexenball-Programm: Wie von einem anderen Stern

Die Regisseure des Hexenballs wollen wieder für Überraschung sorgen. Das Motto in diesem Jahr: "Hexen aus dem All"

Tobias Kratt (26), Dominik Falk (33) und Dennis Feuerstein (28) haben in den acht, beziehungsweise sechs Jahren, in denen sie die Hexenbälle schon organisieren, vor allem eins gelernt: zu improvisieren und die Nerven zu behalten. Im vergangenen Jahr hatte sich der Hauptrechner kurz vor der Show verabschiedet, ein anders Mal hat die Technik in der Tonhalle komplett versagt, sie konnten erst eine halbe Stunde später anfangen. Geklappt hat es am Ende immer. Auch in diesem Jahr wird es das.

Ihr Ziel für die Bälle am 17. und 18. Januar in der Neuen Tonhalle: Gewohnt ungewohnt sollen sie sein. Einen Höhepunkt können oder wollen sie nicht festmachen. "Ich schätze alle Programmpunkte", sagt Falk. Ein etwas anderes Sprecherteam wird es in diesem Jahr geben, ansonsten werden die Wünsche, die die drei noch so hegen – die Tonhalle auf links drehen, das Zirkus-Krone-Zelt mieten – wohl noch warten müssen. Der ein oder andere Wunsch für den Abend könnte hingegen in Erfüllung gehen. "Tolle Stimmung und ausverkauftes Haus", waren zwei davon. Zumindest letzteres ist bereits seit drei Wochen der Fall.

Ein bisschen stolz sind sie auf das, was sie bisher geleistet haben. Sie waren die ersten, die die Tonhalle komplett dekoriert hatten, sie hatten eine Bigband auf der Bühne, den Orchestergraben zur Hebebühne umfunktioniert. Mehr als ein bisschen stolz sind sie aber auf ihr Ballteam. 140 Leute, die sich für zwei Abende in der Neuen Tonhalle ein Jahr vorbereiten. Am Sonntag beginnen sie, die Halle einzuräume und die Technik zu installieren. Und dann wird geprobt. Täglich sieben Stunden, von 16 bis 22 Uhr. Das Programm soll jedes Jahr anders sein. Und besser. Als es hieß, die Sprechbeiträge auf ihren Bällen seien zu schlecht, haben sie ein eigenes Redaktionsteam gegründet.

Feuerstein und Kratt werden beim Ball selbst auf der Bühne stehen. Als Teil der Boygroup. Falk wird das Geschehen aus dem Hintergrund im Blick behalten. Der schönste Moment für alle drei: Beim Finale am Freitag auf der Bühne zu stehen und alles ist vorbei. Zumindest so lange, bis vier Wochen später die Planungen für den nächsten Ball beginnen.