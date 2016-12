VillingenSchwenningen Hess gehört zu Villlingen  und bleibt

Louis van Uden ist seit November 2015 Geschäftsführer der Firma Hess Licht + Form GmbH. Der 52-jährige ist Niederländer und lebt mit seiner Familie in Eindhoven. Vier Tage die Woche ist er am Sitz der Firma in Villingen

Wie läuft es bei Hess?

Wir können über alles reden, außer über konkrete Zahlen. Was ich sagen kann ist, wir haben einen positiven Schwung, der dieses Jahr zu sehr guten Entwicklungen geführt hat, nachdem die Firma Hess ja in den letzten Jahren wirklich schwierige Zeiten erlebt hat.

Das heißt, ohne Zahlen zu nennen, dass sie mit dem Betriebsergebnis in diesem Jahr wieder in die Gewinnzone gekommen sind?

So ist das. Nach der Insolvenz im Frühjahr 2013 ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Das war gefährlich, denn Vertrauen ist in diesem Geschäft ein nicht mit Geld aufzuwiegender Faktor, und Hess hatte einen exzellenten Ruf bei Landschaftsarchitekten, Städteplanern und in dem Bereich tätigen Distributoren. Dieses Vertrauen wieder zu erlangen, war eines der vordringlichsten Ziele. Es ist uns gelungen und das ist doch mehr als erfreulich.

Wobei die gerichtliche Entscheidung um das Insolvenzverfahren noch nicht gefallen ist und damit zumindest auch der Name Hess immer wieder in diesem Kontext fällt.

Uns wäre es aufgrund der Namensgleichheit natürlich lieber, diese Geschichte wäre gänzlich vom Tisch. Um es aber deutlich zu machen: Das Unternehmen Hess hat mit der juristischen Auseinandersetzung um die Hess AG und die beteiligten Personen überhaupt nichts zu tun. Unsere Kunden tangiert das auch nicht mehr und auch medial ist das eigentlich nur noch von regionaler Bedeutung.

Nie daran gedacht, den Namen zu ändern?

Nein! Die Marke Hess stand und steht immer noch für erstklassige Produkte, die zwar in einem hochpreisigen Segment angesiedelt, aber auch nicht einfach um die Ecke zu bekommen sind. Wir haben eine Nische besetzt, sind flexibel und haben ein großartiges Design, dass für die entsprechenden Kunden attraktiv ist. Einen solchen Namen auf dem internationalen Markt zu etablieren braucht Zeit und enorm viel Arbeit. Und wie gesagt, das Vertrauen ist wieder zurück. Aber das hat eben auch viel gekostet. In den letzten Jahr haben wir als Hess und auch die Nordeon Gruppe als Mutterkonzern da sehr viel investiert – und Nordeon hat ihrerseits sehr viel Vertrauen in Hess gesetzt.

Und wie kann man sich das mit dem „Vertrauen zurückgewinnen“ vorstellen?

Wir haben dieses Jahr viel investiert in das Kundenmanagement, konkret in ein neues CRM-System und auch in Marketingaktivitäten. Hess kann nicht von Deutschland allein leben, ebenso wichtig sind die USA, die Märkte in Dubai, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Macau, nicht zu vergessen Australien, wo sich für uns ein großer Markt auftut. Das internationale Geschäft ist schwierig, das muss gut koordiniert werden. In London haben wir zum Beispiel Leute, die mit Planern über Projekte in Dubai reden, ohne die wären wir raus aus diesem Geschäft. Und ebenfalls ganz konkret zeigen sich Auswirkungen unserer Bemühungen daran, dass dieser Tage ehemalige Geschäftspartner aus Italien zu uns gekommen sind, die sich nach der Insolvenz zurückgezogen hatten. Die konnten wir aktuell wieder für uns gewinnen.

Es gab mal Gerüchte, Arbeitsplätze von Hess würden in den Norden verlagert werden.

Die Insolvenzzeit war für unsere Mitarbeiter eine sehr harte Zeit mit viel Ungewissheit. Die Leute hatten verständlicherweise Angst, zumal während der Insolvenz von den ursprünglich 230 Arbeitsplätzen hier in Villingen nicht alle erhalten werden konnten. Die Nordeon-Gruppe hat Hess mit rund 150 Mitarbeitern hier am Standort übernommen. Diese Zahl ist konstant. Rechnet man noch unsere Auslandsaktivitäten hinzu, kommen wir auf 180 Mitarbeiter, das ist doch gut.

Also doch ein paar Zahlen, die sie rausrücken.

(lacht): Wir suchen aktuell sogar Mitarbeiter, ganz dringend für die Leuchtenmontage und im Vertrieb. Das kann man auch auf unserer Homepage sehen.

Aber Zeitarbeiter beschäftigt Hess ja außerdem. Was sagt denn ihr Betriebsrat dazu, der sich ja erst im Zuge der Insolvenz im Unternehmen gründen konnte, da ja vorher angeblich alles familienintern geregelt wurde?

Ein Betriebsrat ist für solch einen Betrieb unerlässlich, das will ich hier klarstellen. Da ist die Zusammenarbeit zwischen Management und Betriebsrat auch sehr gut. Das mit den Zeitarbeitern ist klar abgesprochen und wird auch als notwendig akzeptiert, denn wir haben, gerade weil wir so flexibel agieren können, Produktionsspitzen, die wir abfangen müssen. Wir haben regelmäßige Sitzungen mit dem Betriebsrat und wir regeln die Angelegenheiten auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Und wenn Sie sich hier umhören, werden Sie feststellen, dass unsere Mitarbeiter motiviert sind und auch sehr zuversichtlich, was die Zukunft hier in Villingen angeht. Wir sind endgültig über die Klippe, die sich nach der Insolvenz vor drei Jahren aufgetan hat. Hess gehört zu Villlingen, wir sind hier und bleiben hier.

Aber die Zeiten, dass Hess in der Stadt zahlreiche Projekte unterstützt und sich auch öffentlich eingebracht hat, sind wohl vorbei?

Das war der Familienbetrieb. Wie gesagt, Hess ist heute ein anderes Unternehmen, nicht mehr die Hess AG. Aber es gibt natürlich auch eine soziale Verantwortung, auch für die Stadt, in der man ist, da engagieren wir uns auch, aber mit Augenmaß und im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und so etwas muss man auch nicht immer an die große Glocke hängen.



Die Firma Hess

Die Firma Hess wurde 1947 von Willi Hess als Gießerei gegründet und stellte zuerst Waffeleisen her. 1968 übernahm Jürgen G. Hess die Firma mit acht Mitarbeitern. Er entwickelte das Unternehmen zum Hersteller modern gestalteter Außen- und Straßenleuchten aus Metallguss und Straßenmöblierungen. 2007 wurde die GmbH zur Familien-Aktiengesellschaft umfirmiert. Der Börsengang folgte im Oktober 2012, dabei nahm Hess insgesamt 35 Millionen Euro ein. Im Februar 2013 musste das Unternehmen nach dem Verdacht auf Bilanzmanipulation Insolvenz anmelden. (us)