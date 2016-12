Villingen-Schwenningen Hess-Prozess am Amtsgericht auf drei Verhandlungstage angesetzt

Der im Januar bevorstehende Prozess gegen den ehemaligen Vorstand der Hess AG in Villingen, Christoph Hess, wegen des Vorwurfs der Untreue, ist nicht nur auf einen, sondern auf drei Verhandlungstage angesetzt.

Wie das Amtsgericht Villingen-Schwenningen mitteilt, beginnt der erste Termin am 11. Januar um 15 Uhr. Am 12. Januar wird die Verhandlung um 8.15 Uhr und am 13. Januar um 8.30 Uhr fortgesetzt. Insgesamt werden an den drei Tagen elf Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Dem ehemaligen Vorstand Christoph Hess wird vorgeworfen, private Ausgaben widerrechtlich über die Firma abgerechnet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage von 2014 insgesamt 16 Fälle aufgelistet, in denen sich der Geschäftsführer der "Untreue" gegenüber dem Unternehmen schuldig gemacht haben soll: Es geht um Umbaumaßnahmen an seinem Privathaus, um private Flüge und Reinigungskosten. Der angebliche Schaden für das Unternehmen wurde damals von der Staatsanwaltschaft auf 85 000 Euro beziffert.