Herzogenweiler Herzogenweiler Narren-Allerlei

Wieder war der Saal im Ritter gut gefüllt, als Claudia Neininger, die Narrenchefin, die Gäste aus nah und fern begrüßte zum traditionellen Programmabend der Glaserzunft.

Im Pflichtteil des Abends wurde Marina Klink für 17-jährige Mitgliedschaft mit dem „Silbernen Glaser“ ausgezeichnet. Die Prozedur der Glasertaufe überstanden Lina Zimmer, Jan Sunderer und Daniel Hessenius.

Nach dem Glaserlied war Kür-Time für Jung und Alt. Es begannen die Jüngsten des Narresome, die bei ihrem Ausdruckstanz bewiesen, dass sich auch Nackedeis in der Tierwelt tummeln. Die Leute klatschten begeistert, und schon war die erste Zugabe fällig. Es folgte der ältere Narresome . Sie zeigten einen rassigen Tanz zu den Klängen des Alpenrockers Andreas Gaballier, und wieder klingelte es im Zuschauerraum: Zugabe. Ein Hammer war auch die „Exquisite Partnervermittlung mit Niveau“, dargeboten als Familienstück der besonderen Art. Eine ambitionierte Dame (Karin Laubis) wurde umgarnt von einem geschniegelten Weinversteher (Jan Laubis), der sich als wahre Flasche entpuppte. Es war an der Heiratsvermittlerin (Josie Laubis), dem Volk zu erklären, dass es so nicht zugehen kann bei einer seriösen Partnervermittlung.

Danach wurde das Publikum in einen mexikanischen Hühnerhof gelockt, wo das Federvieh – geleitet von unsichtbaren Händen im Schwarzlicht – beim Tanzen seine Glieder verrenkte. Ein Stadtwerker (Angelika Thoma), der die neuen Wasseranschlüsse im Dorf kontrollierte, plauderte aus seinem Werkzeugkästle und offenbarte allerhand Gereimtes und Ungereimtes aus dem Ortsgeschehen. Eine weitere tolle Vorstellung boten Marvin Simon, Jan Laubis, Patrick Thoma, Elias Neininger und Andreas Neininger. Sie machten sich Gedanken, was sie wohl wären, wenn sie nicht auf der Bühne stehen müssten. Und prompt verpuppten sie sich nacheinander vor aller Augen zu Hand- und Maulwerkern, die, jeder für sich, in ihren Tics einbetoniert waren und daher glänzend im Zusammenspiel disharmonierten. Das Damenballett versuchte sich dieses Mal in der derben Variante mit der Krachledernen unter den Klängen des Troglauer Hits – ein toller Gag mit Klangcharakter. Eine besondere Lachnummer war das Märchenspiel Aschenbrödel in neuer Version, das die Märchentante Steffi Kaiser zum Besten gab, mit lebenden Figuren in einem Kasperltheater voller Laien.

Am Schluss kamen dann wieder die Schönsten, und das sind ja bekanntlich die wueschte Männer mit ihrem Ballett nach den Klängen von „I’m looking for freedom“: David Haselhoff und seine Stranddiener und der Saal stand wieder einmal Kopf. Beim Finale wurde neben anderen besonders Kim Neininger besonders geehrt. Sie war fast an allen Programmpunkten federführend beteiligt.