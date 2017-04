VS-Schwenningen Helikoptereinsatz am Ostermontag über Marbach: Suchaktion nach 74-Jähriger erfolgreich

Eine mehrstündige, groß angelegte Suchaktion der Polizei - unter anderem mit einem Helikopter - hat am frühen Dienstagmorgen zu einem glücklichen Ende geführt. Die vermisste 74-Jährige konnte wiedergefunden werden.

Eine Suchaktion nach einer aus einem Schwenninger Pflegeheim vermissten 74-jährigen Frau hat in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag ein gutes Ende genommen. Die Vermisste konnte am frühen Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, auf einem Fußweg entlang des Villinger Nordrings leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten gefunden werden.

Die an beginnender Demenz leidende Frau machte sich am Montagspätnachmittag – wie von ihr regelmäßig praktiziert – von dem betreuten Wohnheim in der Reutlinger Straße zu einem Spaziergang auf. Als die 74-Jährige am Abend noch nicht wieder zurückgekehrt war, verständigte das Pflegeheim die Polizei.

Diese leitete sofort eine große Suchaktion ein, bei der in den späten Abendstunden auch ein Polizeihubschrauber sowie währende den gesamten Suchmaßnahmen Rettungskräfte und Personenspürhunde des DRK und der Malteser eingesetzt waren.

Ein Spürhund nahm zur späten Stunde eine Fährte auf, die in Richtung Villingen führte. Die Suchmaßnahmen wurden deshalb auch in Richtung Villingen ausgedehnt. Schließlich konnte die Vermisste auf einem Fußweg entlang des Nordrings Villingen angetroffen werden.

DRK-Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht unterkühlte Frau und brachten sie zurück in das Wohnheim. Die groß angelegte Suchaktion nahm so ein gutes Ende und die Suchmannschaften konnten ihre Maßnahmen einstellen.