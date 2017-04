Villingen-Schwenningen Helfer sammeln sieben Tonnen Müll

1650 Freiwillige im Einsatz für eine saubere Natur. Oberbürgermeister Kubon lobt großes Engagement der Teilnehmer.

Die Stadt Villingen-Schwenningen ist wieder ein ganzes Stück sauberer. Weit mehr als 1650 Helfer aus 81 Vereinen, Schulen, Kindergärten und verschiedenen Organisationen beteiligten sich an der von der Stadt initiierten Landschaftsputzete.

Zum Dank spendierte die Stadt ein Vesper für alle Helfer. Laut Oberbürgermeister Rupert Kubon wurden etwa sieben Tonnen an Müll von den Freiwilligen zusammengetragen. Viele Teilnehmer verpflegten sich gemeinsam an der Station des Roten Kreuzes in der Schwenninger Alleenstraße. Rupert Kubon sprach den Dank im Namen aller VS-Bürger aus: „Diese Teilnahme zeigt, dass Ihnen unsere Stadt genauso wichtig ist wie mir. Sie erhalten mit Ihrem Engagement unseren wunderschönen Lebensraum.“

Die prall gefüllten Müllsäcke zeugten vom Erfolg der Landschaftsputzaktion. Mit über 60 Helfern war die Anglergesellschaft Villingen gleich an zwei Tagen im Einsatz. Sie säuberten die Uferbereiche der Pachtgewässer von allerlei Unrat. Autoreifen und Möbelstücke wurden ebenso eingesammelt wie jede Menge Plastikmüll. Besonders ärgerlich waren für Vorsitzenden Christian Föhrenbach die vielen gefüllten Hundekotbeutel entlang der Brigach, die anstatt in den Mülleimern in der Natur entsorgt wurden.“

Ein Spiel machten sich die Geocacher, die im Gebiet am Warenbach Müll einsammelten. Anstatt einem genauen Standpunkt wurden den Mitgliedern der Interessengemeinschaft nur die Koordinaten genannt. Kein Problem für die Geocacher, die auch aus anderen Städten anreisten, um die örtlichen Mitglieder zu unterstützen.

Keine Hexerei war die Aktion für die Helfer der Villinger Hexen. Etliche Helfer befreiten das Gebiet Steppach von Plastik, Papier und allerei anderem Unrat. „Wir machen hier schon seit vielen Jahren mit“, sagte Vizevorsitzender Bato Vesovic, der die Helfer auch ausreichend mit Getränken und Naschereien versorgte.

Unter den Teilnehmern war auch die vor erst knapp einem Jahr neu gegründete Gruppe der Pfadfinder „Siedlung Haslach“. Autoreifen, Benzinkanister, Matratzen und viel Glas fischten sie aus den Waldgebieten in Richtung Obereschach. „Die Gehwege in den Wäldern sind sauber. Sieht man aber geeignete Zufahrtsmöglichkeiten für Personenkraftwagen oder gar noch Parkbuchten in Waldgebieten, kann man schon fast sicher sein, dass weniger Meter hinter der Baumgrenze sich Müll befindet“, sagt Martin Kocovski, Vorsitzender der Pfadfindergruppe.

„Wir finden das nicht gut, was die Leute da machen. Seltsamerweise haben wir viele Schuhe und Gummistiefel in den Wäldern gefunden“, sagt der elfjährige Pfadfinder Rico Giersch.

Auch in den Ortsteilen, wie in Rietheim, wurde fleißig Müll gesammelt. Familie Krause war gleich mit drei Generationen vertreten: Enkelsohn, Sohn und Vater melden sich zum jährlichen Einsatz, um die Landschaft rings um Rietheim zu säubern. Es waren viele Rietheimer – zum Teil sogar mit Traktoren – am Samstag im Einsatz. Erfreulich: Viele Kinder beteiligten sich an der Aktion.