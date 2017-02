Helfer fehlen für Papiersammlung

Obereschacher Förderverein denkt über Einstellung der Sammlung nach

VS-Obereschach (nj) Auf ein relativ ruhiges aber dennoch arbeits- und erfolgreiches Vereinsjahr konnte der Förderverein Freunde des Sportvereins Obereschach bei seiner Jahreshauptversammlung im Vereinsheim zurückblicken.

Wie aus den Berichten des Vorsitzenden Achim Engesser und von Schriftführer Achim Halupczok hervorging, standen die monatlichen Papiersammlungen jeweils am letzten Samstag eines jeden Monats, die Mithilfe beim Verteilen der gelben Säcke durch den SV Obereschach, der Weihnachtsbaumverkauf und das Einsammeln der Bäume im Vordergrund. Recht schwer tut sich der Verein mit seinen 25 Mitgliedern immer noch mit der Mitgliederwerbung, obwohl im vergangenen Jahr zwei neue Mitglieder geworben werden konnten.

Wenig erfreulich ist auch die Tatsache, dass bei den monatlichen Papiersammlungen immer weniger Helfer bereit sind, diese Mühen auf sich zu nehmen. Dennoch dankte Engesser den treuen Helfern, allen voran Wolfgang Zimmermann, der Monat für Monat seinen Fuhrpark kostenlos zur Verfügung stellt. Da es aber für ihn aus zeitlichen Gründen und für die älter werdenden Helfer immer schwieriger wird, die Sammlungen durchzuführen, trägt man sich mit dem Gedanken, auf die monatlichen Sammlungen zu verzichten.

Der Verein will sich nun Gedanken darüber machen, ob es andere Möglichkeiten gibt, Papier zu sammeln. Denn ganz will man darauf nicht verzichten, zumal der Verein seit dem Jahre 2007, als die Papiersammlungen begonnen wurden, rund 20 000 Euro erwirtschaftete.

Mit diesem Geld wurde vor allen Dingen der Jugendabteilung und dem Hauptverein finanziell unter die Arme gegriffen, wie Kassierer Josef Wolbert in seinen Ausführungen zu berichten wusste. Dafür bedankte sich Willibald Hock als Vorsitzender des Sportvereins Obereschach.

Bei den Neuwahlen wurden der bisherige Vorsitzende Achim Engesser und Kassierer Josef Wolbert sowie die beiden Kassenprüfer Wolfgang Zimmermann und Ralf Mengel-Glatz einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Auch wurde der Mitgliederbeitrag in Höhe von 25 Euro in seiner Höhe belassen.

Zum Ende der Versammlung machte OSV-Vorsitzender Willibald Hock die anwesenden Mitglieder noch mit der angestrebten Verwirklichung eines Kunstrasenplatzes vertraut, wozu auch der Förderverein beitragen könnte.