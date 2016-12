VS-Villingen Heinz Erhardt und seine vielen Facetten

Das Künstler-Duo Christa Stiegenroth und Michael Grüber überzeugt mit musikalisch-literarischer Heinz-Erhardt-Revue am Ende doch das Publikum im Theater am Turm.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Selbst 37 Jahre nach seinem Tod ist der Komiker Heinz Erhardt immer noch Kult, sogar bei Menschen, die ihn nicht selbst während ihrer Jugendzeit erlebt haben. Kein Wunder, dass die Heinz-Erhardt-Revue im Theater am Turm sofort ausverkauft war.

Das Künstlerduo Christa Stiegenroth und Michael Grüber aus Horb rollt bei den Aufführungsterminen der Sondergastspielreihe das bewegte Leben des Wortverdrehers, Dichters und Komponisten anhand einer unglaublichen Vielzahl an Gedichten, Reimen und Musikstücken auf und orientiert sich dabei an Geburt, Kindheit, Schulzeit, Hochzeit bis schließlich der Lord den Ford stehen lässt. Das Alter der Theaterbesucher mischt sich von Senioren älteren Datums, für die Erhardt noch zum Lebensgefühl gehört, bis hin zu jungen Menschen, die die Liebe zum Komiker von ihren Eltern übernommen haben.

Allerdings wird das erwartungsvolle Publikum, das mit Sketchen und Pointen am laufenden Band rechnet und innerlich vielleicht sogar die Hoffnung hegt, dass der verblichene Künstler irgendwie leibhaftig verkörpert wird, in der ersten Programmhälfte etwas zwiegespalten. Sketche und Pointen werden von den beiden Künstlern meist theatralisch vorgetragen, teils nachdenklich und tragend, lassen die typische Spitzbübigkeit des Wortdrechslers Erhardt im ersten Teil etwas vermissen, zeigen aber auch auf, wie der Künstler seinerzeit den Blick auf Alltägliches gerichtet, seine eigenen Lebenserfahrungen humoristisch-ironisch verarbeitete – das Ernste nicht tragisch nehmen wollte.

„Der Abend ist ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte, sehr ungewöhnlich“, sagt Heike Christiane Daume aus Villingen in der Pause über die Vorstellung. Die 54-Jährige ist seit frühester Kindheit Erhardt-Fan und saß mit Eltern und Sohn in der ersten Reihe. Neu sei ihr gewesen, dass Heinz Erhardt so umfangreich komponiert habe. Aber sie sei mit dem Abend zufrieden, erklärte sie weiter. Damit ist auch die Meinung des Publikums über den Abend widergegeben.

Die zweite Hälfte des Programms mit den beliebten Schüttelreimen und dem berühmten „nicht einstudierten Theaterstück“ befriedigte dann die Erwartungen an das angekündigte humoristische Feuerwerk und wurde mit Lachen und Applaus belohnt. Vielfach wurden die Reime mitgemurmelt, die Lieder mitgesungen, gut gelaunt Einwürfe eingestreut. Der anhaltende Schlussapplaus war echt.