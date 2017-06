Villingen-Schwenningen Heimatkundler erwandern Tannheims alte Grenzen

Der Freundeskreis bietet zwei besondere Touren an zwei Samstagen an.

VS-Tannheim (jdk) Auf den ersten Blick fällt es schwer, sich vorzustellen, dass die ehemalige Gemarkungsgrenze der selbständigen Gemeinde Tannheim ganze 16 Kilometer misst. Wer sich auf die Suche nach den Spuren dieser Grenze begibt, wird rund um Tannheim auf mannigfaltige Weise fündig. Zentnerschwere Grenzsteine markieren die Linie, die sich um Tannheim schlängelt. Diese zum Teil noch aus dem Mittelalter stammenden Erdmarker sind jedoch nicht nur stumme Zeugen längst vergangener Epochen. Wer die Zeichen, die bisweilen kunstvoll in die Steine gehauen wurden, lesen kann, bekommt Auskunft über den Grenzverlauf, das Setzungsdatum und den nächsten Anrainer. Sie geben auch Auskunft über die sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelten Rechts- und Eigentumsverhältnisse. Die oftmals eingemeißelten Nummern wurden in den dazugehörigen Karten vermerkt, sodass die Gemarkung unmissverständlich dokumentiert werden konnte.

Als weiteren Höhepunkt zur 1200-Jahr-Feier Tannheims wird der Freundeskreis Heimatmuseum Tannheim an den kommenden beiden Samstagen jeweils ab 10 Uhr in zwei Etappen die ehemalige Gemarkungsgrenze rund um Tannheim erwandern. Werner Kaltenbach und Bernd Steiner werden die Wanderführer sein und mit ihren Erklärungen Licht in die Geschichte der Gemarkung Tannheims bringen. Treffpunkt ist jeweils das Heimatmuseum beim Tannheimer Kindergarten. Am 1. Juli wird der westliche Teil – Finstere Lache bis ehemaliges Sägewerk Riegger – und am 8. Juli der östliche Teil – ehemaliges Sägewerk Riegger über Ochsenberg bis Finstere Lache – abgewandert. Während der ersten Etappe sollte jeder selbst Verpflegung dabeihaben. Nach der zweiten Etappe am 8. Juli wird es dann einen gemütlichen Hock geben. Für Essen und Trinken wird dann vom Freundeskreis Heimatmuseum gesorgt werden.

Da nicht immer ausgebaute Wege dem Grenzverlauf folgen, ist gutes Schuhwerk sowie eine gewisse Kondition für die jeweils gut vierstündigen Wanderungen notwendig. Diese finden nur bei guter Witterung statt.