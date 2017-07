VS-Villingen Heftiger Blitz-Knaller mit fast 100 Kiloampere Stromstärke rüttelt viele Villinger wach

Weitere Informationen Freitagabend: Niedere Straße unter Wasser

VS-Villingen - Viele Menschen schliefen, einige feierten noch bei Festen in der Stadt. Ein nicht allzu starkes und regenreiches Gewitter näherte sich. Doch die Wolken, die in der Nacht auf Sonntag über das Stadtgebiet zogen, hatten enorme Mengen elektrostatischer Energie geladen. Gegen 2.21 Uhr entlud sich die aufgebaute elektrische Spannung zwischen Wolken und Erdboden durch insgesamt vier Blitze.Beim Zollhäusleweg wurde mit 96 Kiloampere ein besonder starkes Exemplar gemessen. Die weiteren Blitze wurden mit 17, 22 und 40 Kiloampere registriert. Zum Vergleich: Ein Blitz bringt es im Durchschnitt auf eine Stromstärke von rund 20 Kiloampere, oder 20.000 Ampere.Es war also ein "starker Knaller", wie Jörg Kachelmann Blitze dieser Stärke einstuft. "Ab einer Stärke von 100 Kiloampere sprechen wir von einem sehr starken Blitz, einem wilden Hausrüttler", so schreibt es der Meteorologe auf seiner Internetseite. Auf der SÜDKURIER-Facebookseite berichten zahlreiche Leser, wie sie den Hausrüttler erlebt haben. "Ich lag über eine Stunde wach vor lauter Herzrasen. Ich dachte, dass ein Haus in der Nachbarschaft explodiert ist. So einen lauten Donner hab ich noch nie gehört", schreibt eine Leserin."Sogar der Boden hat vibriert", antwortet eine Nutzerin. "Und wenn dann noch die Hunde anschlagen bist du richtig wach", erinnert sich ein Frau. Weitere Leser berichten, dass es erst ruhig gewesen sei und es nach dem großen Knall zu regnen begann. Ein Herr nimmt die nächtliche Ruhestörung mit Humor und schreibt: "Das war der Angriff der Schwenninger auf's Villinger Städtle."