Heavy Metal-Klänge zwischen Kirchenbänken

Kultur in der Vesperkirche: Projektband bietet ein gelungenes Live-Erlebnis in der Pauluskirche und beweist: Heavy Metal und Kirche: Das passt zusammen.

Kirche und Heavy Metal – passt das überhaupt zusammen? Neun leidenschaftliche Musiker aus der Region haben sich zu einer Projektband zusammengefunden und zeigten am Freitag mit ihrer beeindruckenden Show in der Pauluskirche: Das passt. Das Konzert von Heavy Metal Neo Classic war ein weiterer Mosaikstein im Programm der Reihe „Kultur in der Vesperkirche“. Der Eintritt war frei, Spenden zugunsten der Vesperkirche wurden gesammelt. Und das Interesse war sehr groß: Rund 170 Konzertbesucher begeisterte die Band mit bekannten Songs und eigenen Kompositionen. Die Palette reichte von Balladen bis zu extrem energiegeladenen Titeln – und das Publikum zeigte sich vom Live-Erlebnis fasziniert. „Auch Protestsongs gehören in die Kirche“, meinte eine Besucherin. Wie viele andere Zuhörer war sie neugierig, wie Heavy Metal-Musik in der Kirche ankommt. Und wie viele andere lobte sie den Mut des Pfarrers Andreas Güntter: „Es ist toll, dass unser Pfarrer da so offen ist und dass er es wagt.“ Ein anderer Konzertbesucher meinte: „Ich glaube, der liebe Gott hat kein Problem damit.“ Pfarrer Andreas Güntter hingegen habe im Vorfeld des Konzerts auch besorgte und skeptische Stimmen gehört. „Mir ist es vor allem wichtig, dass die Kirche ein Lebensraum ist, und das hier ist auch ein Ausdruck vom Leben“, betonte er. Güntter liege es sehr am Herzen, auch armen Menschen die Teilhabe an Kultur zu ermöglichen. „Das machen wir mit der Reihe „Kultur in der Vesperkirche“, und das Programm ist dabei so bunt und vielfältig wie unsere Gäste auch“, so der Pfarrer. Und: „Mit diesem Konzert erreichen wir zum Teil ein Publikum, das wir sonst nicht erreichen. “ Auch deshalb habe er sich auf die Idee von Frank Würthner eingelassen. Würthner, der in der Gemeinde aktiv ist und selbst in einer Band spielt, hat das Projekt koordiniert. „Musik und Kirche passen seit Jahrhunderten zusammen“, sagte er. „Das Spektrum im Genre Heavy Metal ist sehr breit. Wir haben Songs gefunden, die sehr gut in die Kirche passen.“ Das bestätigten auch die begeisterten Zuhörer. Die Musiker überzeugten mit Virtuosität und Leidenschaft – ein großartiges Erlebnis.