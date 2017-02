VS-Schwenningen Heavy-Metal-Band unterstützt Vesperkirche mit Konzert

Ein Konzert der härteren Gangart gibt es jetzt zugunsten der Schwenninger Vesperkirche. Die Musiker treten in der Pauluskirche auf.

In der Reihe Kultur in der Vesperkirche ist zum ersten Mal die Projektgruppe Heavy Metal Neo Classic mit dabei. Live zu hören sind die Musiker am Freitag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr in der Pauluskirche in Schwenningen. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Besucherzahl ist auf 170 begrenzt.

Die Projektgruppe aus der Region zelebriert Heavy Metal und Rockmusik auf höchstem Niveau. Sowohl Cover-Versionen von Iron Maiden, Queensryche und Annihilator, als auch Eigenkompositionen der Band Sirius Curse werden live dargeboten. Die Songauswahl ist ein breites Spektrum von ruhigen Nummern bis hin zu Songs der härteren Gangart – Überraschungsmomente sind laut Einladung garantiert.

Aktuelle besteht die Gruppe aus Frank Würthner, Peter Hirsch, Thomas Schäfer, Andreas Spitznagel, Sebastian Müßigmann, Dominikus Sautermeister, Simon Wilde, Holger Simon und Nick Würthner. Der Eintritt ist frei – um Spenden zugunsten der Vesperkirche wird gebeten.