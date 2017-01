Villingen-Schwenningen Haushalt: Rekord-Investitionen von 40 Millionen mit einigen Fragezeichen

Der Gemeinderat Villingen-Schwenningen startet mit den Haushaltsplanberatungen. Kann die Stadt überhaupt alle Projekte umsetzen?

Die Haushaltsplanberatungen starteten am Dienstagabend im Technischen Ausschuss. Aufmerksam machte vor allem eine Zahl: Investieren will die Stadt im nächsten Jahr einen "absoluten Rekordwert" von 40 Millionen Euro, wie Kämmerer Hans Kech deutlich machte. Dabei sorgt diese Summe beim Regierungspräsidium mit Blick auf das Folgejahr 2018 bereits jetzt für "Bauchschmerzen". Dann muss Villingen-Schwenningen viele Projekte, die 2017 begonnen wurden, vollenden oder fortführen. Und ob dann die Einnahmequellen noch so sprudeln wie derzeit, ist längst nicht ausgemacht. Auch bei der Stadt selbst ist man sich nicht sicher, ob alle, von den Gemeinderäten gewünschte Ausgaben auch umgesetzt werden können. So bremste Baubürgermeister Detlev Bührer den Elan der Volksvertreter hörbar, als es um die Investitionen bei den Schulen ging. "Ich möchte nicht die Hand ins Feuer legen, dass wir alles abarbeiten können." Die technischen Ämter bemühten sich zwar, aber dafür müssten Stellen besetzt und die Mitarbeiter gehalten werden.

Drei ganz große Brocken, gewünscht von der CDU und den Freien Wählern, stehen im Haushaltswerk: Gebaut werden soll für 650 000 Mark ein Kunstrasenplatz für den VfB Villingen und den Hockeyclub im Jahr 2017, fortgeführt wird für eine halbe Million die Waldstraßen-Erneuerung in diesem Jahr sowie eine sogenannte Verpflichtigungsermächtung von 1,9 Millionen für die beiden nächsten Jahre. Und auch mit der Sanierung der Rietstraße könnte gestartet werden. Dafür stehen dieses Jahr 300 000 Euro zur Verfügung, in den nächsten beiden Jahren sollen 1,9 Millionen Euro folgen, wenn der Gemeinderat dem Haushalt zustimmt.

Bei den Schulen wird nicht nur das Gymnasium am Deutenberg erneuert – hier fallen Kosten von über 26,1 Millionen Euro an. Auf Wunsch der CDU soll in der Bertholdschule mit dem Bau der Toilettenanlagen begonnen werden, außerdem soll das Gymnasium am Romäusring Schülerpraktikumsplätze sowie neue Physikgeräte für die Oberstufe erhalten. Weitere höhere Kosten kommen für die Sanierung der Verbundschule am Deutenberg auf die Stadt zu – in diesem Jahr 477 000 Euro. Dafür werden, so der Plan, die Fußböden erneuert und neue Schränke für den Chemieunterricht angeschafft.