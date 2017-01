Villingen-Schwenningen Hauptversammlung der Narrozunft Villingen: Säger wird neuer Zunftmeister, Wöhrle Ehrenzunftmeister

Anselm Säger wird auf der Hauptversammlung der Narrozunft mehrheitlich zum neuen Zunftmeister gewählt. Gut 500 Mitglieder verabschiedeten an diesem Abend auch Joachim Wöhrle – zum Teil mit außergewöhnlichen Aktionen.

Die Narrozunft Villingen hat einen Ehrenzunftmeister mehr. Bei der Hauptversammlung in der Neuen Tonhalle wurde der scheidende Zunftmeister Joachim Wöhrle in den Ehrenstand gehoben. Zwölf Jahre stand Wöhrle an der Spitze der historischen Narrozunft. Insgesamt hatte er ab 1994 22 Jahre verantwortungsvolle Posten im Zunftrat inne. Für seine Leistungen rund um die Villinger Fasnet wurde er von Oberbürgermeister Rupert Kubon mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Neuer Zunftmeister ist Anselm Säger.

Die Hauptversammlung in der Neuen Tonhalle entwickelte sich zur großen Abschiedszeremonie für Joachim Wöhrle. Nachdem die Regularien zügig abgehandelt wurden (siehe Bericht Seite 22), huldigten und würdigten die Narros ihren scheidenden Zunftmeister. Der zweite Zunftmeister Hans-Jörg Voggenreiter attestierte Wöhrle viel Herzblut bei der Weitergabe des heimischen Brauchtums und ein über das Normalmaß hinausgehendes Engagement in allen Bereichen. In seiner Laudatio sagte er, "bei seinem Wirken ging es Joachim Wöhrle stets um das Wohl des Vereins." Die Narrozunft habe durch ihn auch kulturelle und gesellschaftliche Verantwortung übernommen, wie Voggenreiter am Beispiel des Erwerbs der Zehntscheuer deutlich machte. Dem ersten Zunftmeister oblag letztendlich auch die Gesamtverantwortung des Projekts mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 850 000 Euro. In seinen persönlichen Worten zum Abschied sagte der Vizezunftmeister, "wir haben zusammen mit unseren Ratskollegen so manche Schlacht geschlagen, tolle Dinge fertig gebracht und viel Spaß gehabt."

Wie es einem Fasnachtsverein und einem Vollblutfasnachter würdig ist, war auch die Verleihung der Landesehrennadel keine humorlose Angelegenheit. Oberbürgermeister Rupert Kubon zierte sich zunächst. "Wofür", fragte er zunächst, als ihm der Vorschlag unterbreitet wurde. "Ich kenne da jemanden im Ministerium", sagte er schließlich, griff zum Telefon und hatte prompt den Landesvater am Apparat. Natürlich nicht den echten.

Dass Joachim Wöhrle die kommende Fasnachtssaison aufgrund des fehlenden Zunftmeisteramtes keineswegs entspannter angehen wird, dafür sorgten die Vertreter der anderen Narrenvereine aus der Zuggesellschaft. So darf Wöhrle an der kommenden Fasnet jeden Tag in ein anderes Häs schlüpfen und mal als Villinger Hexe und Glonki sein närrisches Unwesen treiben und auf dem Katzenwagen mitfahren. Von den Altjungfere wurde er zudem eingeladen, beim Altjungfereobed den Schellenbaum zu bedienen. "Natürlich im Altjungfereähs", wie Margot Schaumann und Kiki Lauterbach betonten. Worauf sich Wöhrle schon jetzt "wahnsinnig freute", wie er laut lachend sagte. Grußworte gab es zudem vom Vizezunftmeister der Narrenzunft Schwenningen, Lutz Melzer, der betonte, dass unter Wöhrles Regentschaft die Freundschaft zwischen den Zünften ausgebaut und gepflegt worden sei. Der gesamte Zunftrat verabschiedete Wöhrle mit zwei Liedern.

Joachim Wöhrle war überrascht, was sich seine Narrenfreunde zu seinem Abschied alles einfallen ließen. "Wenn man Zunftmeister macht, weiß man, dass das ein großer Aufwand ist." Er habe dies stets von Herzen gern getan. Über seinen Nachfolger Anselm Säger sagte Wöhrle, "ich kann mir kaum einen besseren Nachfolger vorstellen. Mit dem Satz "Unsere Fasnet ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt", verabschiedete er sich endgültig von der Narrenspitze. Nicht, ohne insbesondere seiner Frau Uli zu danken, die ihm stets den Rücken freigehalten habe.







Der neue Zunftmeister

Nahezu einstimmig wählten die 470 anwesenden Mitglieder Anselm Säger zum neuen ersten Zunftmeister der historischen Narrozunft Villingen. Säger ist 44 Jahre, und seit 1984 Mitglied der Zunft. Seit 2005 ist er Ratsherr. Anselm Säger war, gemeinsam mit Alexander Brüderle, 15 Jahre lang Regisseur des Zunftballs. Diese Aufgabe gab er im vergangenen Jahr ab, weil er kürzer treten wollte. Zunftmeister der Narrozunft sein zu dürfen, ist für den Vollblutfasnachter "eine ganz besondere Ehre."







Die Jahreshauptversammlung in Kürze

Als ein Jahr der Extreme bezeichnete Zunftschreiber Jens Schaumann das vergangene Vereinsjahr der Villinger Narrozunft bei der diesjährigen Hauptversammlung in der Neuen Tonhalle. Nicht nur, dass wegen Wetterkapriolen der Umzug am Fasnetsmontag kurz vor der Absage stand, auch das Zunftfest im Sommer fiel aufgrund schlechter Wetterprognosen ins Wasser. Glück hatten die Narros, ebenso wie die weiteren Veranstalter, dagegen mit dem Stadtfest 9 am Münster.

Die Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Fasnet bezeichnete Schaumann durchweg als erfolgreich. Ob Strählkurse, Narro- oder Maschgereobed, der Zustrom an Interessierten und Dauergästen bestätige das gelungene Konzept jedes Jahr aufs neue.

Einen Coup landete die Narrozunft mit der Fasnetskiste, mit der Kindergarten- und Grundschulkinder die Villinger Fasnet anschaulich und bereifbar gemacht werden soll. Brauchtumssprecher Hans-Jörg Voggenreiter bedankte sich bei den zahlreichen Sponsoren, die es möglich machten, dass derzeit 35 solcher Fasnetskisten, ausgestattet mit allerlei Fasnachtsutensilien, im Umlauf sind. Auch Häsmoler- und Schemenschnitzerobed waren gut besuchte Veranstaltungen in der Zehntscheuer.

Finanzlage vorgestellt

Zunftsäckelmeister Karl-Heinz Huy legte die finanzielle Seite der Narrozunft offen. So wurden für die Zehntscheuer im vergangenen Jahr 50 000 Euro inklusive Anschaffungen einer Lüftungsanlage im Fürstenbergsaal und Beschaffung einer Musikanlage, Darlehenszinsen, Sondertilgung und Energiekosten aufgewendet. Insgesamt ist die Zehntscheuer noch mit einem Darlehensrest von knapp 140 000 Euro belastet.

Die Entlastung des Rates übernahm wie auch in den vergangenen Jahren Bertold Ummenhofer. Der machte sich angesichts der Einstellung einer städtischen Gleichstellungsbeauftragten närrische Gedanken zur Frauenquote in der Zunft und prognostizierte, dass in ein paar Jahren die Hälfte aller Ratsmitglieder Frauen seien und sogar die Möglichkeit einer Zunftmeisterin bestehe. „Das tut sich Joachim Wöhrle nicht an“, vermutete Bertold Ummenhofer schließlich den wahren Grund für Joachim Wöhrles Rückzug als erster Zunftmeister.