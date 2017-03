VS-Marbach Hauptversammlung: Marbacher Judoka haben die Nase vorn

Für den Marbacher Judoclub war das Jahr äußerst erfolgreich. Vor allem die neue Mutter-Kind-Gruppe erfreut sich großer Beliebtheit.

Die Judokas aus Marbach kämpfen an der Spitze mit. Als kleinen, aber sehr feinen Verein, mit einem Dojo (eine Übungshalle), nach dem sich andere die Finger lecken würden, bezeichnete Vorsitzende Claudia Ritzmann bei der Jahreshauptversammlung den Judoclub. Obwohl man einen Verein mit 180 Mitgliedern nicht gerade als klein bezeichnen kann. Und der Judoclub steht in jeder Hinsicht gut da. Die neue Abteilung mit dem Mutter-Kind-Turnen boomt. Im Nachwuchsbereich gibt es 28 Kinder.

Das Dojo sei seit Jahren Dauerthema, so Ritzmann, doch habe sie eine sehr erfreuliche Nachricht. Durch den Einsatz der Ortsverwaltung seien die gesamte Elektrik erneuert und der Trainingsraum mit Heizplatten ausgestattet worden. Hierfür habe die Verwaltung 13 000 Euro in die Hand genommen und der Judoclub sei mehr als dankbar für diese Unterstützung. Die Reparatur der Eingangstür sei beauftragt, wie umfangreich der Wasserschaden sei, müsse erst noch festgestellt werden.

Seit Juni wird das Mutter/Vater-Kind-Turnen angeboten und erfreut sich großer Nachfrage. An den jedes Mal von Angelika Landerer und Sabine Wachenheim aufgebauten Bewegungsstationen können sich Kinder im Alter bis zu fünf Jahren austoben. Es kommen regelmäßig 25 Kinder, Tendenz steigend. Sie seien total überrascht, wie groß die Nachfrage inzwischen ist, erklärte Angelika Landerer. Man hofft natürlich, dass die Kinder später als Judoka-Nachwuchs bleiben.

Der Judoclub verfügt über ein solides Polster, doch die Ausgaben für Training, Trainer und Wettkämpfe sind gestiegen. Dafür wolle er Leistung sehen, forderte Kassierer Bernd Stolte. Dass diese erbracht wird, zeigte Sportwart Volker Stadler auf. Die Marbacher Kämpfer haben nämlich die Nase weit vorn, wie beispielsweise Philipp Holzmann, der bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Oder als einer von nur zwei Teilnehmern aus Baden-Württemberg den elften Platz erreichte. Stadler: "Da muss man erst mal hinkommen." Philipp Holzmann ist neuer Jugendleiter, Lisa Gißler neue stellvertretende Jugendleiterin und Angelika Landerer beziehungsweise Sabine Wachenheim sind neue Beisitzer. Die Vereinsmitglieder aus Singen sind wieder ausgeschieden. Sie haben mit tatkräftiger Unterstützung der Marbacher einen eigenen Verein gegründet und in Singen eine neue Heimat gefunden.

Das Sportangebot

Der Judoclub Marbach bietet neben dem Kampftraining ein Mutter/Vater-Kind-Turnen (jeden Mittwoch, 15 bis 16.30 Uhr in Turnhalle Marbach), Damen- und Herrengymnastik sowie Gürtelprüfungen an. Die Herrengymnastik findet jeden Freitag um 20 Uhr in der Turnhalle Marbach statt, die Damengymnastik in der Christy-Brown-Schule in Villingen, jeden Donnerstag um 20 Uhr. Das Dojo befindet sich im Forellenweg. Weitere Information stehen im Internet unter www.judo-marbach.de.