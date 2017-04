VS-Obereschach Hauptversammlung Colours of Pop: Trotz Minus durch Konzerte zufrieden

Zwei ausverkaufte Konzerte im Schwenninger Kino Capitol bildeten den musikalischen Höhepunkt des Chors Colour of Pop im vergangenen Jahr. Trotz eines kleinen Verlustes habe sich der Aufwand gelohnt.

Genauso souverän und locker wie er sein Liedgut präsentiert, so wickelte der Chor „Colours of Pop“ auch seine Jahreshauptversammlung im Vereinshaus „Alte Schule“ ab. Dabei erinnerten der Vorsitzende Christoph Reich und Schriftführerin Andrea Klumpe-Burghardt noch einmal an die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahrs, in welchem die beiden ausverkauften Konzerte im Schwenninger Filmpalast „Capitol“ die Höhepunkte waren, wenn diese dem Verein auch kleines Minus in der Kasse bescherten, wie Kassierer Günter Müller zu berichten wusste.

„Die Besucher waren von der Räumlichkeit und von den Konzerten sehr angetan und der Aufwand hat sich gelohnt“, so der Vorsitzende. Weitere Höhepunkte waren eine Wanderung, ein Probensonntag und ein Probenwochenende des 58 aktive Sängerinnen und Sänger zählenden Chors in Tübingen.

Vollauf zufrieden war auch die Dirigentin Selina Fritz mit den beiden Konzerten, die ihrer Meinung nach sehr viel gebracht haben. Sie lobte die große Motivation und die gute Stimmung innerhalb des Chors und dass es inzwischen gelungen sei, viele Lieder ohne Notenblatt zu präsentieren.

Ortsvorsteher Klaus Martin dankte dem Chor für seine Auftritte und für sein Mitwirken innerhalb der Vereinsgemeinschaft und beantragte die Entlastung, die einstimmig ausfiel. Ebenso einstimmig fiel auch das Votum für den bisherigen Vorstand aus, der sich einer Wiederwahl stellte. So wurden Christoph Reich als Vorsitzender, Klemens Leiber als Stellvertreter, Günter Müller als Kassierer, Andrea Klumpe-Burghardt als Schriftführerin, Sabine Bartle, Sonja Finkbeiner und Regina Schultheiss-Eigeldinger als Beisitzer, Ulrike Kaiser und Silvia Blaesing als Kassenprüfer, sowie Arnold Glatz, der auch in den Beirat gewählt wurde, in ihren Ämtern bestätigt.

Für dieses Jahr plant der Chor ein Kirchenkonzert und für das Jahr 2018 bereits eine mehrtägige Chorreise, möglicherweise nach San Marino. Bei einer Probeabstimmung sprachen sich die meisten Chormitglieder trotz einer finanziellen Belastung für eine solche Reise aus.