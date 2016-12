Villingen-Schwenningen Hanau-Gerüst als Beispiel für neues Niederes Tor

Ein zerstörter Kirchturm wird in Hanau als Gerüstbau dargestellt. Ein Beitrag zur Diskussion ums Niedere Tor in Villingen.

Villingen-Schwenningen (sk) In Villingen wird über den Vorschlag des Geschichts- und Heimatvereins diskutiert, das im 19. Jahrhundert abgerissene Niedere Tor in Form eines Stahlgerüstes wieder auferstehen zu lassen.

Einen Beitrag zur Diskussion will auch Stadträtin Renate Breuning (CDU) leisten. Und zwar anhand eines Fotos aus der Stadt Hanau (Hessen), wo ein solches Projekt umgesetzt wurde. Das Bild zeigt den mit einem Stahlgerüst stilisierten Aufbau eines Turms. In Hanau sei man genau den Weg gegangen, das frühere Stadtbild zu visualisieren, wie es der Villinger Initiator der Idee, Architekt Andreas Flöß, für das Niedere Tor vorschlägt. „Ich denke, viele können sich solch eine Konstruktion nicht richtig vorstellen. In der Absicht, zu einer sachlichen Diskussion beizutragen, habe ich mir dieses Bild aus Hanau schicken lassen“, erklärt Renate Breuning.

Der auf dem Foto zu sehende linke Turm ist die Nachbildung des Turmes der ehemaligen Johanneskirche, der im Krieg zerstört wurde, der rechte Turm gehört zur erhaltenen Marienkirche. Breunings Empfinden: „Die beiden Türme geben trotz ihrer Unterschiedlichkeit einen guten Eindruck von der Ansicht des ehemaligen Hanau wieder. Und genau das will Herr Flöß ja mit seinem Vorschlag auch hier in Villingen erreichen.“