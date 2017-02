VS-Schwenningen Halbzeit in der Vesperkirche  Helfer kommen ordentlich ins Schwitzen

Halbzeit in der Vesperkirche – Helfer kommen ordentlich ins Schwitzen

Jeden Tag helfen 40 Freiwillige in der Vesperkirche in Schwenningen mit. Nach zögerlichem Beginn hat es dort zur Halbzeit jetzt immer ein volles Haus. Da gibt es reichlich zu tun, aber der Einsatz lohnt sich. Mit Video!

Die Schwenninger Pauluskirche ist wieder Vesperkirche. Besteck und Teller klappern – ein paar junge Leute kümmern sich darum, dass das gebrauchte Geschirr in die Spülküche kommt. Dort werden gerade Wärmebehälter mit frischen Speisen ausgeladen.

Bereits zum 14. Mal findet diese Begegnungsstätte, die Vesperkirche, statt. Und auch 2017 gab es keine Probleme, ausreichend Helfer zu finden. "Täglich werden etwa 40 Ehrenamtliche benötigt, um den Betrieb aufrecht zu erhalten", erzählt Renate Mauch, die mit für die Einsatzpläne verantwortlich ist. Selten gebe es Engpässe.

Ein junges Mädchen serviert an einem der großen Esstische Suppe. "Darf ich Ihnen noch etwas Apfelschorle nachschenken?", fragt ein Helfer freundlich.

Es sei ähnlich wie in einem mittelständischem Betrieb, es brauche ein gewisses Polster an Personal, um den Betrieb am Laufen zu halten, sagt Renate Mauch. Deshalb sei es auch gut, dass es langjährige Mitarbeiter gebe, die überall eingesetzt werden können.

An diesem Freitag sind Heinz Altmann, Dieter Wahl, Stefan Giesel und Thomas Grüninger für die Essensausgabe zuständig. Es ist ein schöner Tag und um die Mittagszeit stehen immer mehr Menschen an der Kasse am Eingang der Pauluskirche. Sie zahlen einen Euro für ein vollwertiges Mittagessen inklusive Vorsuppe. Die meisten der Gäste geben mehr. Die Getränke, die es in sechs verschiedenen Sorten gibt, werden kostenlos ausgeschenkt.

Die 14-jährige Lisa Meder gehört zu den angehenden Konfirmanden und hilft gerne, weil es ihre Spaß macht. Seit sechs Jahren dabei ist Christl Kischkel-Ernst. Heute ist sie für die Kuchentheke auf der Empore zuständig. "Hier geht es heute Schlag auf Schlag", sagt sie erfreut und wischt sich den Schweiß von der Stirn.

Diese Freude, die sie ausstrahlt, ist in allen Helfergesichtern zu sehen. Es macht wohl Freude anderen Menschen Freude zu bereiten. "Begegnungen zu ermöglichen, das ist mit eines der wichtigen Anliegen, die ich für die Vesperkirche sehe", erklärt Pfarrer Andreas Güntter. "Hier kommen viele Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten ins Gespräch."

In einer Halbzeitbilanz schauen Pfarrer Andreas Güntter und Pastor Hans-Ulrich Hofmann, die gemeinsam mit Pfarrerin Karin Ott für den Betrieb der Vesperkirche verantwortlich zeichnen, auf zwei erfolgreiche Wochen Vesperkirche 2017 zurück. Täglich kommen etwa 220 Gäste. Am Ende des zwölften Tages waren es zusammengerechnet 2640 Menschen, die in der Vesperkirche gegessen haben.

Heavy-Metal-Konzert

Die Schwenninger Pauluskirche wird noch bis zum 19. Februar täglich von 11 bis 15 Uhr zur Vesperkirche für jedermann.

Heavy Metal in der Vesperkirche: Am 10. Februar gibt es in der Pauluskirche ein Benefizkonzert der besonderen Art. Heavy Metal Neo Classic ist eine Projektgruppe aus der Region. Gespielt werden Cover-Versionen von Iron Maiden, Queensryche und Annihilator sowie Eigenkompositionen der Band Sirius Curse. Der Erlös des Abends kommt der guten Sache zugute.