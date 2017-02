Villingen-Schwenningen Halbmarathon im Dreckwetter: Extremläufer werben für Kinderhospiz

Harry Ohlig absolviert seinen 1000. Halbmarathon. Seit drei Jahren macht er mit dieser Aktion auf das geplante Kinder- und Jugendhospiz, einem Via-Luce-Ableger, aufmerksam. Für die neue Einrichtung werden jetzt Ehrenamtliche ausgebildet.

Ein Halbmarathon ist ein Langstreckenlauf über 21,0975 Kilometer. Dies entspricht genau der Hälfte der Streckenlänge des Marathonlaufs. Bereits 1000 Mal hat diese Distanz der aus Radolfzell stammende Harry Ohlig gelaufen. Was den Extremläufer antreibt ist das Bedürfnis in Deutschland das Thema Kinderhospiz und die Notwendigkeit solcher ambulanten wie auch stationären Einrichtungen bekannt zu machen.

Am Freitag startete Harry Ohlig in VS-Schwenningen zu seinem 1000. Lauf und nahm ein paar Unterstützer mit auf den Rundkurs. Der hatte seinen Start- und Zielpunkt selbstverständlich am Hospiz Via Luce im Schwenninger Virchowweg 22. Um 11 Uhr am Vormittag ging Harry Ohlig gemeinsam mit Bernd Hoss von den Schwenninger Panthers, der Hospiz Mitarbeiterin Maria Schafbuch und mit dem Läufer Jürgen Seiss bei ungemütlich winterlichen Wetterbedingungen auf die Strecke. Er sei kein Rennläufer hatte Ohlig bereits im Vorfeld der Veranstaltung erklärt, weshalb die Vier sich für die sieben Runden von je 3000 Meter etwa zweieinhalb Stunden Zeit genommen hatten.

Für die letzte Runde des Halbmarathon hatte sich mit der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Susanne Rolli eine weitere Mitarbeiterin angemeldet. Sie wolle wenigstens symbolisch dabei sein, sagte Rolli.

Während Harry Ohlig im wahrsten Sinne des Wortes laufend das Thema Kinderhospiz bekannt macht, er läuft seit drei Jahren an fast jedem Tag, wird im Haus Maria Noce bereits geplant. Mit den bisher eingesammelten Spendengeldern von etwa 130 000 Euro soll im April mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des bestehenden Hospizes begonnen werden. In diesem geplanten Anbau soll dann auch das Kinderhospiz eingerichtet werden.

Allerdings sei ein Fertigstellungstermin absolut noch nicht zu benennen, erklärt Elke Mieg, die im Haus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Zuvor müsse man vorrangig sicherstellen, dass die laufenden Kosten von jährlich knapp einer Million Euro gedeckt seien.

Aktuell laufen unabhängig von den Bauplänen Aus- und Fortbildungskurse für ehrenamtliche Betreuer, die immer für die ganze Familie eines schwerstkranken Kindes zuständig sind. Diese Ausbildung liegt in den Händen des Hospiz-Fördervereins Villingen-Schwenningen.

Unterrichtet werden die Ehrenamtlichen von der Theologin Gudrun Theurer und dem Arzt Matthias Henschen. In 140 Unterrichtsstunden, davon 20 Stunden in der Praxis, kann jeder, der sich berufen fühlt, das nötige Rüstzeug für diese anspruchsvolle Aufgabe erwerben. Gerne werden auch jüngere Menschen ausgebildet, sagt Vanessa Noce. Sie ist die Tochter der Hospiz-Gründerin und soll später das Kinder- und Jugendhospiz leiten.

Sternschnuppe

Das Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" soll Familien mit unheilbaren, schwerstkranken und behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit seinem Betreuungsangebot entlasten. Spendenkonto Hospiz Via Luce, Stichwort: Kinder- und Jugendhospiz, Volksbank Donau Neckar eG, Bic: GENODES1TUT, Iban: DE39 6439 0130 0229 5450 25.