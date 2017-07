Villingen-Schwenningen Halbe Million für großes VS-Wohngebiet notwendig

Im Schilterhäusle sollen Straßen, Gehwege und Parkplätze fertiggestellt werden

Erste Hürde genommen: Der Technische Ausschuss akzeptierte, dass 2018 eine halbe Million Euro für den Bau von Gehwege und Parkplätze sowie das Aufbringen einer Asphaltschicht im Wohngebiet Schilterhäusle aufgewendet werden. Jetzt muss der Gemeinderat zustimmen.

In einigen Wohngebieten kommt die Stadt mit der Fertigstellung der Infrastruktur nicht nach. Das soll sich nun ändern, zumindest für das Schilterhäusle sieht es gut aus. Dort soll nächster Jahr die Straße im Schilterhäusle für 350 000 Euro, die Brüsseler Straße für 45 000 Euro, die Friedrichsthaler Straße für 30 000 Euro sowie die La-Valette/-, Savona-Straße für 75 000 Euro fertiggestellt werden. Die Maßnahmen müssten jetzt angegangen werden, betonte Bau-Bürgermeister Detlev Bührer. Gudrun Furtwängler (CDU) begrüßte den Vorstoß, die Leute seien in Vorlage gegangen. Damit ist der Endausbau aber noch nicht vollzogen. Insgesamt 1,3 Millionen Euro muss die Stadt investieren, unter anderem sollen auch 60 Bäume gepflanzt werden. Der Aufwand könnte sich für die Stadt allerdings lohnen. Die bei einem weiteren Verkauf von Grundstücken zu fordernde Erschließungsbeiträge summieren sich auf über 2,6 Millionen Euro, heißt es in der Vorlage des Stadtbauamts. Die rührige Bürgerinitiative Schilterhäusle fordert regelmäßig den Abschluss der Erschließung.