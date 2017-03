Villingen-Schwenningen Hakenjos-Schwestern trennen sich vom Capitol-Kino

Seit dem Bau 1927 gehört das Kino Capitol der Familie: Jetzt wollen die Besitzerinnen die Immobilie verkaufen. Die Stadt veranstaltet dort die Reihe "Theater im Capitol" und hat einen längerfristigen Mietvertrag.

Schweren Herzens wollen sich Birgit Hakenjos-Boyd und ihre Schwester Andrea Hakenjos vom Capitol in Schwenningen trennen: Das Kino steht für knapp eine halbe Million Euro zum Verkauf. Der Urgroßvater der Schwestern hatte das Gebäude in der Alleenstraße errichtet, die Großeltern Willi und Frieda Grötzinger haben jahrzehntelang mit viel Herzblut ein Kino betrieben. "Wir sind quasi in einer Kino-Dynstie großgeworden", so Birgit Hakenjos-Boyd. Jetzt fehlt den Besitzerinnen die Zeit, sich um die Vermarktung des Gebäudes zu kümmern. "Das Theater im Capitol findet monatlich statt und das Kommunale Kino zeigt wöchentlich einen Film", berichtet Birgit Hakenjos-Boyd, die Geschäftsführerin der Firma Hakos in Schwenningen ist. Gelegentlich werde das Gebäude für Firmenveranstaltungen genutzt: "Aber das ist viel zu wenig, da könnte man mehr draus machen." Immerhin liegen die Mieteinnahmen jetzt schon bei rund 40 000 Euro im Jahr, das Filmtheater wird für 500 Euro pro Tag vermietet.

Bislang habe sich vor allem ihre Schwester Andrea um das Capitol gekümmert, da sie sich jetzt aber stärker im Ausland engagiert, bleibe ihr keine Zeit mehr. "So haben wir uns schweren Herzens entschieden, das Capitol zu verkaufen", berichtet Birgit Hakenjos-Boyd. Es wäre schön, wenn das Capitol in ihrem Sinne weiterbetrieben würde. Man müsse erkennen, welche großartige Chance das Haus biete, wenn man ein Gesamtkonzept realisiert. Die Stadt hat einen längerfristigen Mietvertrag: Die Reihe "Theater im Capitol" ist also von einem möglichen Verkauf nicht berührt, auch der Restaurantbetreiber hat noch einen Sieben-Jahres-Vertrag. Um diese Nutzung herum, sei vieles vorstellbar, beispielsweise Arthaus-Filme.

Das Gebäude sei in einem guten Zustand und brandschutztechnisch auf neustem Stand. Zum Verkauf stehen zwei Drittel des Hauses: Das Filmtheater, die Gastronomie, zwei Appartments, sowie Lagerräume. Einen kleinen Teil mit selbst genutzten Wohnungen behält die Familie. Der Kinosaal hat 220 Plätze und ist mit einer funktionierenden Technik ausgestattet.