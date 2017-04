VS-Villingen/Pontarlier Gymnasium am Romäusring: Villinger Schüler besuchen ihre Freunde in Pontarlier

Das Gymnasium am Romäusring hat bei einem Austausch Pontarlier besucht. 46 Schülerinnen und Schüler fuhren für eine Woche zu ihren Partnern.

Am College in Pontarlier wurden sie von Andre Malraux und am Lycee Xavier Marmier herzlich aufgenommen. Einblicke in das französische Schulsystem, die Teilnahme am Familienleben der Gastgeber sowie ein reichhaltiges Ausflugsprogramm wurden den Acht- und Neuntklässlern geboten. Die Salinen von Are et Senans, die Zitadelle und die Altstadt von Besangon, das berühmte Hospiz von Beaune wurden besichtigt. Freie Zeit wurde für einen Einkauf oder eine Bestellung im Café auf Französisch genutzt. Die Jugendlichen erfuhren alles über Lagerung und Pflege des Comtekäses im Fort Saint-Antoine. Im Mai steht der Gegenbesuch an.