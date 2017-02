Gutachter wollen das Auto aus der Stadt zurückdrängen

Expertise fordert weniger und teurere Parkplätze in Villingen-Schwenningen, um den Bus- und Schienenverkehr attraktiver zu machen. Einzelhandel spricht "von einem Schlag ins Gesicht". Gutachten wird am Montag öffentlich erläutert

Für weitere Erregung sorgt das von Stadt beauftragte Gutachten über die künftige Zielausrichtung von Villingen-Schwenningen. Stießen zuletzt die Vorschläge zur Umstrukturierung des Kulturangebotes auf deutliche Kritik, so ist jetzt der Einzelhandel alarmiert. Für Empörung sorgt der Vorschlag der Gutachter, den innerstädtischen Parkraum zu verknappen und zu verteuern. "Für uns ein Schlag ins Gesicht", schreibt Vorstandsmitglied Rainer Böck in einem Rundbrief an die Mitglieder des Gewerbevereins Oberzentrum. Der Einzelhandel fürchtet, dass damit die Kunden systematisch abgeschreckt werden, in Villingen-Schwenningen einzukaufen.

Das umstrittene Gutachten, das rund 230 000 Euro kostet, wird am kommenden Montag, 6. Februar, im Villinger Münsterzentrum der Öffentlichkeit und damit auch allen interessierten Bürgern vorgestellt. Die Expertise wurde von der Stadt beauftragt, um zum einen die möglichen Schwerpunkte der künftigen Kommunalpolitik aufzuzeigen, zum zweiten dem Gemeinderat Einsparmöglichkeiten im Haushalt vorzuschlagen. Doch schon im ersten Teil des Gutachtens, der "strategischen Zielausrichtung", die am Montag vorgestellt wird, gibt es viel Kritik.

Denn die wichtigste Handlung, welche die beauftragten Gutachter der Kommunalen Gemeinschaftsstellen für Verwaltungsmanagement (KGst) in Köln der Stadt VS empfehlen, betrifft die Mobilität. Im Gutachten heißt es: Die KGst empfiehlt, den öffentlichen Bus- und Bahnverkehr zu Lasten des Autos zu fördern, "da die Zukunft für Villingen-Schwenningen im Bereich Mobilität in einer deutlichen Steigerung der Attraktivität des ÖPNV-Angebotes liegt." Um den ÖPNV zu stärken, müsse aber die Attraktivität des motorisierten Individualverkehrs (MIV) reduziert werden, "in dem zum Beispiel die Anzahl der innerörtlichen Parkplätze rückgebaut und die Kosten des Parkens erhöht werden."

Eine Aussage, die beim Einzelhandel die Alarmglocken schrillen lassen. Rainer Böck betonte gestern als Vertreter des Gewerbevereins Oberzentrum (GVO): "Wir wollen günstigen und ausreichenden Parkplatz in der Stadt." Seit 20 Jahren kämpfe der Einzelhandel dafür und habe schon vielerlei Vorschläge gemacht, etwa die Einführung der Freiparkstunde oder einer "Brezeltaste", also die erste halbe Stunde freies Parken auf den bewirtschafteten Parkplätzen. Der Handel sei damit stets bei der Stadt und dem Gemeinderat auf taube Ohren gestoßen. Die Vorschläge der KGst seien geeignet, noch mehr Kunden aus der Stadt zu vertreiben. "Die fahren dann woanders hin", betonte Böck und verwies auf Bad Dürrheim, Donaueschingen oder Balingen. Dort gebe es innenstadtnah noch kostenloses Parken. Die Kunden zu erziehen, sei kaum möglich. "Uns geht es darum, dass die Besucher nicht vor den Kopf gestoßen werden", betonte er.

Die Vorschläge des Gutachtens zur Verbesserung des ÖPNV seien ansonsten durchaus im Sinne des Einzelhandels, betonte er. "Wir brauchen aber keine Verteuerung der Parkplätze sondern eine bessere Vermarktung der Stadt." In seinem Schreiben an die GVO-Mitglieder forderte er diese dazu auf, bei der Präsentation des Gutachtens ihre Meinung vorzutragen.

Info-Veranstaltung

In einer Informationsveranstaltung am Montag, 6. Februar, soll dem Gemeinderat, Vertretern anderer städtischer Beiräte, Vereinen und Verbänden aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft sowie interessierten Bürgern die Gelegenheit gegeben werden, sich die Strategische Zielplanung durch die KGSt erläutern zu lassen. Alle Interessierten sind um 17 Uhr ins Münsterzentrum (Kanzleigasse 30, Stadtbezirk Villingen) eingeladen. Der Sitzungssaal ist barrierefrei zu erreichen. Das Konzept ist auf der Internetseite der Stadt unter www.villingen-schwenningen.de abrufbar.