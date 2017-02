VS-Villingen Grundschulen in Villingen und Ortschaften stellen sich vor

Das neue Schuljahr steht vor der Tür und damit die Entscheidung über die zukünftige Grundschule der Kinder. In VS bieten viele Schulen eine Ganztagesbetreuung an.

Grundschule Warenbergschule

Die Warenbergschule bietet von 7 Uhr bis 13 Uhr Betreuungszeiten an. Montags bis donnerstags gibt es zudem eine Mittags- und Hausaufgabenbetreuung von 13 Uhr bis 15 Uhr. Einer der Kernpunkte der Schule ist die Naturkunde. Im Schulgarten bearbeitet jede Klassenstufe ein Thema pro Schuljahr. Dazu gibt es Lerngänge zum Beispiel in den Wald und an den Warenbach, zwei Forscherwochen im Schuljahr, eine musikbasierte Sprachförderstunde in der ersten und Klassenmusizieren in der dritten Klasse.

Grundschule Südstadtschule

Die Südstadtschule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Von Montag bis Donnerstag können hier die Kinder von 8 Uhr bis 16 Uhr betreut werden. Zusätzlich ist die "Verlässliche Grundschule" von 7 Uhr bis 8 Uhr und von 12.20 Uhr bis 13.20 Uhr buchbar. Montags bis donnerstags wird ein Mittagessen angeboten. Im Ganztagsangebot besuchen die Schüler nachmittags die individuelle Lernzeit und danach ein Angebot aus dem sportlichen, kreativen oder musischen Bereich. Zweimal im Jahr finden Forschertage statt.

Grundschule Haslachschule

Die Haslachschule liegt im Wohngebiet Haslach-Wöschhalde. Ihre Kernthemen sind unter anderem Musikförderung, Naturwissenschaften, Umgang mit neuen Medien und Gesundheitserziehung. Jedes Jahr gibt es in verschiedenen Klassen ein Ernährungsprojekt mit einer ausgebildeten Ernährungsberaterin. Nachmittags steht den Schülern ein erweitertes Bildungsangebot offen, das sich jährlich verändert. Dazu gehören beispielsweise eine Fußball- und eine Theater-AG und Kunst- und Zeichenkurse.

Grundschule im Steppach

Die Grundschule im Steppach ist eine Halbtagesgrundschule mit sozialpädagogischer Betreuungsschale. Betreuungszeiten sind montags bis freitags von 7 Uhr bis 8.30 Uhr und von 12 Uhr bis 13 Uhr. Zudem gibt es eine Hausaufgabenbetreuung von 13 Uhr bis 15 Uhr und von 15 Uhr bis 16 Uhr. Zum pädagogischen Personal gehört eine Sozialarbeiterin mit einem Therapiebegleithund, die, einzeln und in kleinen Gruppen, Sozialtraining ermöglicht. Die Kunst-AG nimmt regelmäßig am europäischen Wettbewerb teil.

Gemeinschaftsschule Golden-Bühl-Schule

Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist die Golden-Bühl-Schule Gemeinschaftsschule. Damit einher geht das Angebot einer Ganztagesbetreuung. Die Betreuungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, jeweils von 7 Uhr bis 16 Uhr mit der Möglichkeit einer Spätbetreuung bis 17 Uhr, und am Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr. Montags bis freitags wird ein Frühstück, bis donnerstags ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Die Ganztagesbetreuung umfasst ein Club-Angebot, bei dem die Schüler zum Beispiel Baskettball oder Fußball spielen, klettern, basteln, werken, lesen oder singen können. In einer Streicherklasse lernen die Kinder Violine, Bratsche oder Cello.

Gemeinschaftsschule Bickebergschule

Die Bickebergschule ist eine Gemeinschafts- und Ganztagsschule. Die regulären Betreuungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, jeweils 8.25 Uhr bis 16 Uhr, und am Freitag bis 12.05 Uhr. Optional wird eine Frühbetreuung ab 7.15 Uhr gewählt werden. Den Schülern wird ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Die Grundschulklassen sind in einem eigenen Trakt untergebracht. Nach der Mittagspause, in der die Schüler von einem Spiel- und Entspannangebot nutzen können, findet weiteres Lernen statt. Außerunterrichtliche Aktivitäten, zum Beispiel Sportevents, Theaterbesuche und Feste runden das Ganztagesangebot ab.

Grundschule Klosterringschule

Die Klosterringschule bietet eine Kernzeitbetreuung von Montag bis Freitag, jeweils von 7 Uhr bis 8.30 Uhr und von 12 Uhr bis 13 Uhr an. Zudem gibt es eine Hausaufgabenbetreuung, die zwischen 13 Uhr und 17 Uhr stattfindet. Für Schüler in der Kernzeit- oder Hausaufgabenbetreuung bietet die Schule ein Mittagessen an. Neben dem regulären Unterricht erhalten die Schüler in Kooperation mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen und der Musikhochschule Trossingen eine Instrumentalerziehung. Die Schule bietet zudem Arbeitsgemeinschaften für Violine und Gitarre, eine Leseförderung und jährliche Theaterbesuche. Es bestehen Kooperationen mit Kindergärten, Sportvereinen, Kirchen, Museen, Theatern und der Stadtbibliothek Villingen.

Grundschulen in den Ortschaften