VS-Schwenningen Großer Ast kracht auf Gebäude

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in die Uhlandstraße ausrücken, wo ein großer Ast auf ein Haus gestürzt war.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Informationen meldete die Polizei einen Baum auf einem Gebäude. Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle in der Uhlandstraße an kam, fand man einen Baum vor, an dem ein größerer Ast auf das Gebäude gefallen war. Bildergalerie Großer Ast kracht auf Gebäude Die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen wurden informiert und mit der Drehleiter wurde lose Äste vom Baum entfernt. Nach Rücksprache mit dem Hausverwalter wurde entschieden, dass eine Fachfirma den Ast entfernen muss. So wurde die Einsatzstelle abgesperrt und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Durch den Einsatz der Drehleiter war die Uhlandstraße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.