VS-Pfaffenweiler Großeinsatz nach Arbeitsunfall: Bauarbeiter muss nach Sturz in Baugrube reanimiert werden

In der Hauptstraße in VS-Pfaffenweiler ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Arbeiter in eine Baugrube gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer und musste von den Rettungskräften reanimiert werden.