Wieder kracht es in einer Bar in der Färberstraße. Die Polizei greift konsequent durch.

Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Bar in der Färberstraße. Mehrere junge Männer sollen nach Polizeiangaben randaliert haben, indem sie Flaschen und Barhocker umwarfen. Einen Gast attackierten sie offenbar mit einer Flasche. Der Angegriffene wurde dadurch am rechten Ellbogen leicht verletzt.



Die Hintergründe der Streiterei sind noch unklar. Die Streitbeteiligten, allesamt zwischen 18 und 26 Jahre alt, widersprachen sich in ihren Aussagen. Die Ermittlungen in der Sache führt das Polizeirevier Villingen. Ernsthaft verletzt wurden nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Mehrere Polizeistreifen waren nach Angaben eines Sprechers im Einsatz.